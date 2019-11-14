2019-11-14T10:55:15+03:00
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу, одного из лидеров армянской диаспоры

Тело Ашота Боляна нашли на парковке у многоэтажки на Нахимовском проспекте
Семен ЕЛЕНИН
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Тело 40-летнего Ашота Боляна нашли на парковке.Тело 40-летнего Ашота Боляна нашли на парковке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Московские полицейские ищут убийцу известного спортсмена. Вечером в среду на парковке у многоэтажного дома на Нахимовском проспекте нашли тело 40-летнего Ашота Боляна - бывшего чемпиона мира по тайскому боксу застрелили предположительно из пистолета.

- Судя по всему, оружие, из которого стреляли, было с глушителем - выстрела никто из жильцов дома не слышал, - говорит источник в правоохранительных органах. - Выстрел был один. Погибший получил ранение в голову с близкого расстояния. Скончался мгновенно на месте. Тело спустя почти час нашел сосед.

В доме на Нахимовском проспекте у Боляна была квартира. В следствии полагают, что убийца несколько часов поджидал его машину на стоянке.

Известно, что мужчина завершил выступления ещё несколько лет назад, но в последнее время был одним из лидеров армянской диаспоры Москвы, возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций.

По одной из версий, убийство может быть связано с бизнесом Боляна.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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