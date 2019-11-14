2019-11-14T11:04:48+03:00
Общество

Трагедия Беслана в фотографиях: В Москве открывается выставка «Помнить, чтобы жить»

С 15 ноября ее можно увидеть в культурном центре «Интеграция» на Тверской
Ксения БОГДАНОВА
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Пятнадцать лет назад, 1 сентября 2004 года вместо школьного звонка в бесланской школе № 1 зазвучали выстрелы. Три дня вся страна жила в мучительном ожидании: что будет с детьми, когда террористы освободят заложников? Боль Беслана стала общей болью. В теракте погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Страшные кадры с места трагедии легли в основу фотовыставки «Помнить, чтобы жить», которая открывается в Москве 15 ноября.

Проект «Помнить, чтобы жить» создан Ассоциацией жертв террористических актов «Матери Беслана» при поддержке Фонда президентских грантов. Фотовыставку уже увидели в Нальчике, Владикавказе, Черкесске, Махачкале и Санкт-Петербурге. Автор большинства снимков - корреспондент ТАСС Сергей Узаков - приехал в Беслан накануне 1 сентября, еще до захвата школы. Все три дня, пока террористы удерживали заложников, Сергей был в гуще событий. Его камера запечатлела многие моменты и лица, в том числе и тех, кого сегодня уже нет в живых. Эти кадры Сергей потом передал комитету «Матери Беслана».

Выставка поделена на три смысловые части. Первая — фотографии, сделанные с сразу после захвата школы: напряженное ожидание, тревога, боль… Террористы удерживали в школьном спортзале 1128 человек, родные до последнего не знали, что случилось с их близкими, живы ли они. Вторая часть — кадры штурма школы, когда выбегавшие из здания взрослые на руках выносили окровавленных детей. На эти снимки и сегодня невозможно смотреть без слез. Третья часть экспозиции посвящена памяти жертв трагедии.

- Мы хотим, чтобы наши дети жили. Но чтобы жить, нужно помнить о случившемся, - говорит председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. - Наша выставка – это диалог с памятью и совестью. После таких экспозиций восприятие сегодняшнего дня становится более острым и правильным. Мы должны защитить своих детей и оставить им мир.

На открытие фотовыставки «Помнить, чтобы жить» придут ветераны спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», школьники, представители общественных организаций. Вместе с «Матерями Беслана» они почтят память погибших в теракте. Фотохроника бесланской трагедии — это яркое напоминание всем живущим о том, как ужасен терроризм. И как важно, чтобы эта трагедия не повторилась.

АДРЕС ВЫСТАВКИ

Государственный музей – культурный центр «Интеграция», ул. Тверская, д. 14, 2-й этаж.

Тематическая встреча, посвященная открытию выставки, пройдет 15 ноября на 3-м этаже музея. Начало в 12.00.

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