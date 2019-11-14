Появилось видео с места убийства чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Жители многоэтажки на Нахимовском проспекте, где в среду, 13 ноября, был убит 40-летний экс-чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян, уверяют: звуков выстрела они не слышали. Это подтверждает версию следствия о том, что преступник использовал пистолет с глушителем. Почти час убитый лежал на тротуаре. Тело нашел сосед, который и вызвал полицию.

Мы публикуем видео с места убийства. На кадрах хорошо виден белый внедорожник марки «Инфинити». По версии следствия, именно к этому автомобилю шел убитый.

- До сих пор внедорожник опечатан, - сообщил «КП» Егор Воробьев, житель Нихимовского проспекта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/743826" frameborder="0"></iframe> Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве.

По горячим следам задержать убийцу не удалось.

- Это однозначно заказное убийство. Судя по картине преступления, действовал профессиональный киллер. Он произвел всего один точный выстрел. Расследовать такие уголовные дела всегда непросто. Совет операм только один: ищите того, кому это выгодно, - прокомментировал адвокат Карен Нерсисян. - Лично у меня даже версий нет. Ашот Болян — уважаемый спортсмен, который всего в жизни своим трудом добился. Он вырос в армянской глубинке в бедной семье. В московской армянской диаспоре его уважали. Сейчас все шокированы случившемся. Это какое-то возращение 90-х, когда ладей убивают средь бела дня.

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Напомним, уголовное дело возбуждено по двум статьям: «убийство» и «незаконный оборот оружия».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/743729" frameborder="0"></iframe> В Москве убили спортсмена Ашота Боляна.Злоумышленник выстрелил мужчине в затылок

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