«Дележка денег»: В армянской диаспоре предположили мотивы убийства экс-чемпиона по тайскому боксу

Вечером в среду, 13 ноября, во дворе многоэтажки на Нахимовском проспекте был застрелен 40-летний экс-чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как бывший спортсмен подъезжает к дому, в котором жил с семьей, на внедорожнике «Инфинити». В этот момент во дворе его уже дожидался киллер. Ашот был убит одним выстрелом в голову в тот момент, когда он выходил из машины.

Уголовное дело было возбуждено в тот же вечер. Но пока выйти на след преступников не удалось. В версию о том, что преступление может быть связано с общественной или политической активностью убитого отмели в армянской диаспоре. Вице-президент Союза армян Левон Манукян предполагает, что преступление было совершено из-за денег.

- Последние 10 лет он не занимался общественной деятельностью. В середине нулевых, после переезда в Москву, он заявлял о себе. Тогда мы предложили ему зал, в котором он мог тренировать детей. Но Ашот отказался.

- В социальных сетях Ашота есть фотографии с бывшим президентом Армении Сержом Саргсяном. Может быть он занимался политикой?

- У нас очень открытие и доброжелательные руководители страны. И если у вас есть фото с президентом, это еще не значит, что вы лично с ним знакомы. Нам о политической деятельности Ашота ничего не известно.

Ашот Болян с бывшим президентом Армении Сержом Саргсяном.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Он занимался бизнесом. Возможно убийство с этим связано?

- Что это был за бизнес нам так и не удалось выяснить. Скорее всего, мотивом стала дележка денег. Возможно, он был кому-то должен или наоборот кто-то задолжал ему. При этом нам о его связях с криминальным миром ничего не известно.

Ашот Болян был убит одним выстрелом в голову в тот момент, когда он выходил из машины.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как удалось выяснить «КП», бизнес у Ашота действительно был. Вот только созданное им ООО «Карат» официально работало только с 2005 по 2008 год. Чем занимался убитый после ликвидации компании, сейчас выясняют следователи. Интересный факт, внедорожник «Инфинити», на котором в день убийства приехал Ашот, оформлен на другого человека.

Напомним, уголовное дело возбуждено по двум статьям: «убийство» и «незаконный оборот оружия».

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