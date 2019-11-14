2019-11-14T18:59:13+03:00
Происшествия

В московском ресторане обокрали актрису Анну Калашникову, забрав у нее IPhone 11

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина опасается за средства, которые могут украсть с карт, занесённых в мобильный кошелек
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Что актриса забыла в Куркино неизвестноЧто актриса забыла в Куркино неизвестноФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл ещё 31 октября. 35-летняя звезда отдыхала в одном из московских ресторанов на Воротынской улице. Около 3 часов ночи девушка не обнаружила своего телефона. Тогда она сразу обратилась в полицию. Речь шла о топовой версии последней модели Iphone 11 PRO MAX.

— Как рассказала Анна прибывшим сотрудникам полиции, стоимость телефона составляет 130 тысч рублей. Потерпевшая опасается за средства, которые могут украсть с карт, занесённых в мобильный кошелёк, поскольку мобильный банк не подключен, и дистанционно зпаблокировать она их не может. Ко всему прочему телефон не был застрахован. — сообщил kp.ru источник в полиции.

Сейчас оперативники проводят проверку и с помощью камер видеонаблюдения пытаются установить вора. Что актриса забыла в Куркино, учитывая, что она живет в одном из уникальных домов на Ходынском бульваре, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это мог быть заранее придуманный сценарий»: доцент-расчленитель Олег Соколов зашифровал любовь и убийство Анастасии Ещенко в одной из своих книг
Клинический психолог, которому мы показали текст, уверена: за высокопарными фразами кроются безнаказанность, нарциссизм и холодный расчет
«Старуха-процентщица и убийство Распутина»: артист Сергей Бугаев, гостивший у доцента Соколова незадолго до расправы над студенткой, рассказал о проклятом месте
По словам приятелей, преподавателя СПбГУ караулили у подъезда, ему угрожали и слали гневные сообщения
Новости 24
В Москве возле площади трех вокзалов загорелся склад
Осень 2019 года может стать самой теплой за последние сто лет
Первые линии МЦД начнут работу до конца ноября
Музыканты стали в полтора раза чаще выступать в столичном метро
Жительница Подмосковья вырастила капуста кольраби весом в 9 кг
Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Зюзино»
В подмосковных парках установили шахматные и теннисные столы
Пожар в жилом доме на Юго-Западе Москвы: пострадали четыре человека
В центре Москвы зимой откроется более 90 катков
Погода в Москве на 13 ноября 2019 года: в столице повышено атмосферное давление
В районе Проспект Вернадского в ходе реновации построят образовательный комплекс с бассейном
В московской больнице пациент погиб, упав с кровати
В Подмосковье задержали мигрантов за серию нападений на таксистов
В 2020 году в Москве отремонтируют 50 поликлиник
На подмосковной автостоянке сгорели более 10 машин
Погода в Москве на 12 ноября 2019 года: почти без осадков, с температурой +7
В Очаково-Матвеевском в ходе реновации построят спорткомплекс
В Москве школьница проглотила булавку во время рукоделия
«Субботы московского школьника» посетил миллионный участник
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в ближайшую неделю
В Москве остановили Ауди А8 с вооруженными кавказцами внутри
В Москве около станций метро и МЦД благоустроят территорию