В московском ресторане обокрали актрису Анну Калашникову, забрав у нее IPhone 11

Инцидент произошёл ещё 31 октября. 35-летняя звезда отдыхала в одном из московских ресторанов на Воротынской улице. Около 3 часов ночи девушка не обнаружила своего телефона. Тогда она сразу обратилась в полицию. Речь шла о топовой версии последней модели Iphone 11 PRO MAX.

— Как рассказала Анна прибывшим сотрудникам полиции, стоимость телефона составляет 130 тысч рублей. Потерпевшая опасается за средства, которые могут украсть с карт, занесённых в мобильный кошелёк, поскольку мобильный банк не подключен, и дистанционно зпаблокировать она их не может. Ко всему прочему телефон не был застрахован. — сообщил kp.ru источник в полиции.

Сейчас оперативники проводят проверку и с помощью камер видеонаблюдения пытаются установить вора. Что актриса забыла в Куркино, учитывая, что она живет в одном из уникальных домов на Ходынском бульваре, неизвестно.