Звезда Дома-2 пришла в ГИБДД, чтобы обменять фальшивое водительское удостоверение

Звезда популярной программы Дом-2 Виктория Карасева на днях попала в криминальные сводки. Против красавицы возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного водительского удостоверения».

А началась история несколько месяцев назад, когда Вика обратилась о одно из отделений столичного ГИБДД. Девушка принесла с собой водительское удостоверение, срок действия которого истек. Госпошлину оплатила, медкомиссию прошла, вот только сам документ оказался фальшивкой.

- Водительского удостоверения, которое она просила продлить не было в единой базе данных. Сразу после этого документ был направлен на экспертизу, которая установила , что это - фальшивка, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Вику вызвали только уже не в ГИБДД, а в отдел полиции. Тут-то она и призналась: «права 10 лет назад просто купила». Причем все это время Виктория пользовалась фальшивкой. Как ей не попался ни один честный гаишник, остается только догадываться. Девушка просила не наказывать ее строго, но дело все-таки дошло до суда.

- Она полностью признала свою вину. Было назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей, - пояснили в правоохранительных органах.

Сама Виктория историю с водительским удостоверением комментировать отказалась. Но нам удалось дозвониться до ее родного брата.

- Что там произошло у Вики с водительским удостоверением?

- Очень неприятная история. Вика переживает. Она не знала, что это нарушение. Думала, что купила настоящие права.

По словам брата, Виктория уже записалась в автошколу. Теперь она знает, что без обучения и сдачи экзаменов права в России не выдают.

Виктория Карасева, больше известная зрителям как Тори, была звездой реалити-шоу. На проекте она успевала не только строить любовь, но и демонстрировать вокальные данные. Но с уходом из «ДОМа-2» Виктория надолго исчезла из поля зрения поклонников. Карасева редко появляется на публике, предпочитая проводить время с близкими.