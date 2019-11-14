По Москве-реке идет ледокол и теплоход: открылась зимняя пассажирская навигация

Перевозить москвичей и гостей столицы будут 10 всесезонных теплоходов ледового класса с усиленным корпусом, способные ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Во время сильных холодов, когда река промерзает глубже, путь им будут прокладывать ледоколы, сообщает сайт мэра Москвы.

Теплоходы курсируют по двум туристическим маршрутам. Пассажиры увидят основные достопримечательности центра столицы: Кремль, собор Василия Блаженного, стадион «Лужники», Главный корпус МГУ имени М. В. Ломоносова, парк «Зарядье» и другие. Продолжительность маршрутов - 2,5 часа.

Теплоходы отходят от двух причалов:

1. Причал «Гостиница «Украина», набережная Тараса Шевченко (ст. м. «Киевская»).

2. Причал «Парк Горького», ЦПКиО им. М. Горького, Пушкинская набережная (ст. м. «Парк культуры», «Октябрьская»).

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