Журналист «КП» попробовал жить в квартире 11 кв. м

Потому что таких маленьких жилищ не было даже у свифтовских лилипутов. Первое время я всерьез опасался, что разобью телевизор. Случайно задев его локтем. Или коленом.

Одиннадцать квадратных метров, и на них - диван, стол, табуретка, мойка, за перегородкой - душ с туалетом. Самые смелые умудряются воткнуть в это пространство стиральную машину (ее можно использовать вместо стола).

Предметы быта в таких студиях, как правило, миниатюрные. Вот у меня, например. Электроплитка, кастрюлька и сковородка напоминают детские игрушки (у дочки моей точно такие же были). Раковина едва вмещает две взрослые ладони (а потому мыл я их по очереди). Электрочайник тоже мизерный (пол-литра, не больше). Шкафчик над столешницей, как в детском саду (не хватает нарисованной сливы и надписи «Павлик»).

ДЛЯ НАЧАЛА КВЕСТ

Снять такую студию можно в любом районе Москвы. Объявлений море. Звоню наугад, не вникая в цены и географию.

- А вы один? - интересуется администратор.

И правильно. Жить вдвоем в такой келье травмоопасно.

Мне продиктовали адрес, после чего прислали видео с дальнейшей инструкцией. Какой код набирать на домофоне, где взять ключ от студии и, главное, где ее найти. Ведь она, как выяснилось, часть двухкомнатной квартиры в панельной хрущевке (улица Зеленодольская в Кузьминках).

Попав в подъезд, я залез на втором этаже в почтовый ящик и взял ключ. Я нервничал, словно Ипполит, ибо дверь не открывалась. Написал администраторше. Та ответила, что горничная все перепутала. Нужно этот ключ положить обратно, а другой взять в электрощитке.

Наконец я открыл нужную дверь. И сразу уперся в диван. Он занимает бОльшую часть жилища.

Моя студия получилась из бывшей кухни. 2000 рублей в сутки. И еще 1000 в качестве залога.

На рынке недвижимости такие каморки называют «пришел - упал». Я предлагаю название - «однорукая». Любое действие, как я уже сказал, выполняется, не вставая с дивана и одной рукой. Протянул правую - включил чайник, левую - открыл холодильник. Правую - разогрел в микроволновке еду, левую - врубил телевизор.

Более сложные телодвижения совершаются в крайних случаях. Например, если случился пожар. В соседних студиях жильцов не оказалось.

Кое-как разложил диван. Хорошо. Так бы жил и жил, как Обломов.

ЭТО ВАМ НЕ ХОСТЕЛ

Ключ в замке провернулся два раза, после чего в коридоре кто-то зашаркал. Я сделал один шаг и отворил дверь. Оказалось, горничная. Пришла в номерах убираться.

Немного разговорились.

- Главное, в студии, - говорит, - не бросать в унитаз посторонние предметы. Ну и не курить. Соседи чаще всего попадаются тихие, неприхотливые. Недавно старушка съехала. Снимала номер, пока рабочие делали в ее квартире ремонт.

Гастарбайтеров в таких апартаментах почти не бывает. Две тысячи рублей за сутки для них дорого. А потому все чаще командировочные, профессура, предприниматели. С работы возвращаются поздно. Плюхаются на диван. А утром убегают.

Жильцы соседних квартир возмущаются редко. В последний раз жаловались на пакеты мусора, которые постояльцы оставляют в подъезде (до контейнера тащиться метров сто). Но этим грешат и другие жители. Таких тусовок, какие бывают в дешевых хостелах-муравейниках, здесь нет.

Я снова закрылся и улегся на диван (жизнь в комнатушке протекает однообразно и располагает к перманентному отдыху).

Еще через час выяснил, что батарея в моей студии спрятана в стене, возле которой я отдыхаю. Размяк, как на печке. Отодвинул диван к столу. На полметра. И оказался на кухне. Не вставая, сделал себе чай.

Странно, что хозяева (да и горничная тоже) даже не заглянули в мой паспорт. Кто я? Откуда? Сейчас телевизор сопру, а они даже моей фамилии не знают. Хотя... Не сопру. Потому что показывает он плохо. Экран рябит, как в 90-е.

Тесненько, но чистенько. Кухня, телевизор, диван. За ширмочкой ватерклозет. Все - на одиннадцати квадратных метрах (чтобы сделать это фото, нашему корреспонденту пришлось залезть на подоконник).Фото: Павел КЛОКОВ

Комментарий специалиста

«Во всем мире так»

- В последнее время интерес к студиям действительно вырос, - сообщил «КП» директор по риэлторской деятельности столичного агентства недвижимости Роман Вихлянцев. - В Дегунине, например, есть жилищный комплекс, который изначально строит дома с такими маленькими квартирами (недалеко от ст. м. «Селигерская»). Ну а студии из бывших трешек были давно. Чаще всего их оборудуют в Центральном округе (там это экономически более целесообразно). В мире формат такого жилья далеко не нов. Еще полвека тому назад в Токио построили башню с так называемыми капсульными квартирами. Этот опыт впоследствии переняли и в других странах.

- В чем секрет популярности студий?

- В первую очередь в их невысокой цене (в столице во вторичном жилье - от 2,5 млн рублей, в новостройках - от 3 млн рублей). Да и у многих людей темп жизни сейчас меняется. Они зачастую приходят домой только, чтобы поспать. Остальное время - рабочие дела, разъезды. Для холостяков неплохой вариант.

- Законно делить квартиру на несколько студий?

- Вполне. Для этого нужно, чтобы жилая площадь одной студии превышала восемь квадратных метров. И еще это должен быть первый этаж, потому что переносить туалет и душ на верхних этажах запрещено. Чаще всего квартиру выкупает крупная компания, делает ремонт и разбивает жилище на долевую собственность. Но случается, что после продажи всех студий компания исчезает. И выясняется, что перепланировка не узаконена. Продать такую долю становится сложно. Под нее не подходит ипотека. Плюс надо получить согласие на продажу от остальных содольщиков. Это иногда непросто. Например, когда сосед в длительном отъезде.

P.S. Спал на новом месте я плохо. До самого утра мерещилось, что стены в моем новом жилище постепенно сжимаются, а потолок опускается вниз. Я ползу к выходу. И, как в американском триллере, тянусь к ручке. Но та не поддается. Я бью по двери кулаками. Но горничная не реагирует. Дальше я просыпаюсь. Правой рукой наливаю себе воды из крана. Левой открываю окно. И, наконец, в полной мере осознаю - так вот оно какое, жилье нового типа.