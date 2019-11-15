2019-11-15T02:55:41+03:00
Общество

В выходные пройдет «ярмарка собак»

Волонтеры собираются пристроить 320 бездомных животных
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
В выходные москвичи смогут забрать домой собак и кошек из приюта.В выходные москвичи смогут забрать домой собак и кошек из приюта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В выходные москвичи смогут забрать домой собак и кошек из приюта. Все животные привиты и стерилизованы и уже готовы переезжать к новым хозяевам. На фестивале WOOF 16 ноября выставят 120 собак, а 17 ноября - 200 кошек.

- Новым хозяевам животных подарят миски, лежанки, корма и сертификаты на посещение ветеринара. Если вы решительно настроены уехать с фестиваля с новым другом, то не забудьте захватить с собой паспорт. Все питомцы отдаются только по договору об ответственном содержании животного, - напоминают в благотворительном фонде «Ника», который и проводит выставку.

Фестиваль пройдет на Хлебозаводе № 9 (ул. Новодмитровская, 1, ст. м. «Дмитровская»). Там будет организован сбор подарков для столичных приютов. В пункте приема можно оставить ошейники, корма, лекарства.

Выставка проходит с 2016 года. За это время получилось пристроить более 750 бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-глава МВД РФ: "Мы можем понизить уровень коррупции до «социально терпимого». Как было в СССР..."
Генерал армии Анатолий Куликов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение Конституционного суда России о конфискации имущества у знакомых коррупционеров [аудио]
Обучение после 50: востребованное и доступное
Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия) Светлана Крайчинская рассказала о перспективах программы обучения и переквалификации людей в возрасте 50 и старше
Новости 24
В Москве возле площади трех вокзалов загорелся склад
Осень 2019 года может стать самой теплой за последние сто лет
Первые линии МЦД начнут работу до конца ноября
Музыканты стали в полтора раза чаще выступать в столичном метро
Жительница Подмосковья вырастила капуста кольраби весом в 9 кг
Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Зюзино»
В подмосковных парках установили шахматные и теннисные столы
Пожар в жилом доме на Юго-Западе Москвы: пострадали четыре человека
В центре Москвы зимой откроется более 90 катков
Погода в Москве на 13 ноября 2019 года: в столице повышено атмосферное давление
В районе Проспект Вернадского в ходе реновации построят образовательный комплекс с бассейном
В московской больнице пациент погиб, упав с кровати
В Подмосковье задержали мигрантов за серию нападений на таксистов
В 2020 году в Москве отремонтируют 50 поликлиник
На подмосковной автостоянке сгорели более 10 машин
Погода в Москве на 12 ноября 2019 года: почти без осадков, с температурой +7
В Очаково-Матвеевском в ходе реновации построят спорткомплекс
В Москве школьница проглотила булавку во время рукоделия
«Субботы московского школьника» посетил миллионный участник
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в ближайшую неделю
В Москве остановили Ауди А8 с вооруженными кавказцами внутри
В Москве около станций метро и МЦД благоустроят территорию