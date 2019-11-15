В выходные пройдет «ярмарка собак»

В выходные москвичи смогут забрать домой собак и кошек из приюта. Все животные привиты и стерилизованы и уже готовы переезжать к новым хозяевам. На фестивале WOOF 16 ноября выставят 120 собак, а 17 ноября - 200 кошек.

- Новым хозяевам животных подарят миски, лежанки, корма и сертификаты на посещение ветеринара. Если вы решительно настроены уехать с фестиваля с новым другом, то не забудьте захватить с собой паспорт. Все питомцы отдаются только по договору об ответственном содержании животного, - напоминают в благотворительном фонде «Ника», который и проводит выставку.

Фестиваль пройдет на Хлебозаводе № 9 (ул. Новодмитровская, 1, ст. м. «Дмитровская»). Там будет организован сбор подарков для столичных приютов. В пункте приема можно оставить ошейники, корма, лекарства.

Выставка проходит с 2016 года. За это время получилось пристроить более 750 бездомных животных.