«Остров Мечты» готовится к открытию: приехали динозавры и построен Колизей

Ждать открытия тематического парка развлечений «Остров Мечты» осталось совсем недолго. Многим, кто проезжает мимо сказочного замка с красными башнями на проспекте Андропова, хотелось бы заглянуть и увидеть, что там внутри. «КП» удалось посмотреть и представить, как в скором времени сюда будут приходить погулять целые семьи.

Все дороги ведут в Москву

Доезжаю до станции метро «Технопарк», по траволатору прохожу к воротам «Острова Мечты». Работы еще кипят, а я уже представляю — это же будет не просто вход, это будут ворота в сказку.

На центральной аллее уже стали появляться деревья, чаша для фонтана. А под ногами подземная парковка на 3000 машиномест. Сказочный дворец с порога наполняет эмоциями. Ты будто только что с самолета в Барселоне. Вокруг пальмы, яркие дома с резными балконами. А над головой чистое небо, как может показаться. Но это купола общей площадью остекления 28 тысяч квадратных метров, через которые поступает солнечный свет.

- Это же «Дом костей»? – спрашиваю, рассматривая улочку Барселоны.

- Да, это знаменитый Casa Batllo – один из самых узнаваемых шедевров модернизма, символов Барселоны. У Антонио Гауди был свой неповторимый почерк, воспроизвести который – непростая архитектурная задача. На мой взгляд, нашим специалистам удалось выполнить очень ответственную кропотливую работу, чтобы воссоздать миниатюру с максимальной точностью. Эта улица выполнена в стиле Барселоны, мы стремились с помощью архитектурных решений передать атмосферу и дух столицы Каталонии, - рассказывает Алена Бурова, руководитель пресс-службы парка «Остров Мечты».

Заканчивается улочка Барселоны и начинается Беверли-Хиллз, а это уже американская архитектура, в магазинах панорамные стекла – сразу хочется на шопинг. А потом – итальянской пиццы, ведь вы попадаете на улочку Рима, где можно не только вкусно поужинать, но и сфотографироваться на фоне Колизея. Почувствовать себя на родине Шерлока Холмса можно в четвертой галерее променада. Это Лондон.

Как известно, все дороги ведут в Москву. Именно поэтому центральная площадь, размером с футбольное поле, напоминает Манежную. Здесь карусель, на которой можно будет покататься бесплатно. Кстати, накрывает ее огромный стеклянный купол площадью 8 600 кв.метров. Это в 2,5 раза – больше купола Нормана Фостера над Рейхстагом и в 7 раз – размера стеклянного купола над Галереей Виктора Эммануила в Милане. Если посмотреть вверх, сложно представить, что самая верхняя точка купола расположена на высоте 35 метров, а это – для сравнения – 12-этажный дом.

Здесь можно будет сходить в кинотеатр с 17 залами, концертный зал или покушать в открытых кафе. Всего в городском променаде будет около 60 ресторанов и кафе, в которых будет представлены кухни стран мира.

Попасть в «Храм огня» и попробовать смурфную вату

Но самое интересное – аттракционы. На третьей площади с разноцветными домами можно будет купить единый билет, (ориентировочная цена – 2500 – 3000 рублей). Здесь же расположен сувенирный магазин, где буду продавать подарки и игрушки с героями «Острова Мечты». Рядом можно арендовать детскую коляску и сдать на хранение вещи, которые были куплены во время шопинга.

- Яркие краски этой площади настроят гостей на эмоции, которые они получат в тематическом парке, - рассказывает Алена Бурова, руководитель пресс-службы парка «Остров Мечты». - Внутри более 30 развлечений и аттракционов, включая «американские горки», «летную школу» и даже аттракцион с виртуальной реальностью.

При нас рабочие разгружали динозавров – они довольно реалистичны. Их поместят в зону «Маугли в стране динозавров» - одну из самых экстремальных. Здесь, в джунглях, воссозданы заброшенные храмы древних индейцев, окруженные пальмами и другими тропическими растениями, вулкан и водно-огненный аттракцион «Храм огня». Но до него нужно еще дойти.

С порога все внимание берет на себя гигантское розовое мороженое в «Кафе Хеллоу Китти». Здесь все в розовых тонах: замок, детский салон красоты, кафе с десертами и даже аттракцион «Сладкий танец».

- Меню каждой точки общепита разработано в соответствии с концепциями тематических зон. Например, в «Деревне Смурфиков можно будет попробовать смурфную вату, отведать бельгийских вафель со смурфиникой. Гостям «Пиццерии Антонио» предложат пиццу – любимое блюдо «Черепашек-ниндзя». В таинственном «Отеле Трансильвания» расположится бургерная «Укус Вампира» и снэк-бар «Таверна Дракулы», - рассказала Алена Бурова, руководитель пресс-службы парка «Остров Мечты».

Экстрим от Черепашек-Ниндзя

Тематические зоны сменяются одна за другой. Покататься на «американских гонках» среди трущоб Нью-Йорка и скрыться от злодея Крэнга можно в зоне «Черепашки-ниндзя», заглянуть в 4D медиа библиотеку Снежной Королевы и побывать в ресторане «Хрустальное сердце», где гостей будет ожидать северная кухня.

- А для аттракционов были выбраны только иностранные мультяшные герои? – интересуюсь.

- Не только. Например, для «Гонки Мечты» мы создали собственных героев - Олю и Максима, которые окажутся в футуристическом городе. Здесь можно будет покататься на машинках, и посетить катальную горку с VR-эффектом (дополненной реальностью) - такой аттракцион в России появится впервые. В зоне «Сказочная деревня» можно будет познакомиться с Буратино и другими героями сказки «Золотой ключик», а в «Замке Снежной Королевы» покажем сказку про Кая и Герду, но не классическую версию, - говорит Алена Бурова, руководитель пресс-службы парка «Остров Мечты».

В «Сказочной деревне» появится кукольный театр на 200 посадочных мест. Перед зрителями выступят 22 оригинальные куклы, управлять которыми будут два кукловода. На сцену будет выходить единственный человек-актер – грозный Карабас-Барабас.

Одной из самых таинственных станет зона «Монстры на каникулах». Будет страшно? Привидения и граф Дракула точно тут будут. Главное – набраться смелости и зайти в «Отель Трансильвания».

Все-все аттракционы уже будут входить в стоимость единого билета, осталось дождаться, когда начнется продажа. Открытие «Острова Мечты» запланировано ориентировочно в декабре 2019 года.

«Остров Мечты»: что еще сделают на территории 100 га:

- ландшафтный парк 44 га,

- многофункциональный концертный зал на 3500 мест,

- мультиплекс на 17 залов,

- благоустройство набережной с променадом (кафе и рестораны с видом на реку),

- четырехзвездочный отель на 410 номеров,

- детская яхтенная школа.