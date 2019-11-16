Заслуженный преподаватель МГУ по ошибке выпил "Крота"

В Москве произошёл новый случай отравления жидкостью для прочистки труб «Крот». 91-летний заслуженный преподаватель МГУ, автор известных учебников по математике Олег Ивашев-Мусатов хотел попить воды. Но по ошибке он взял бутылку с ядовитым веществом. Математика экстренно госпитализировали с ожогом пищевода и желудка.

Учёный уже вторые сутки находится в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского. Там рассказали о самочувствии преподавателя.

— Он по-прежнему в тяжёлом состоянии. Вчера вечером была температура 37,4. Сегодня — 36,5, — прокомментировали в отделении.

Предыдущий громкий случай с отравлением «Кротом» был связан с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. В июне этого года его представители сообщили: Алибасов перепутал чистящее средство с соком. Его госпитализировали в отделении токсикологии НИИ им. Склифосовского и выписали уже через две недели. Бари Алибасов подал в суд на производителей «Крота» и потребовал возместить ему 100 млн рублей. Пресненский суд Москвы иск отклонил.

Предыдущий громкий случай с отравлением «Кротом» был связан с продюсером группы «На-На» Бари АлибасовымФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь представители Алибасова готовы помочь семье заслуженного преподавателя МГУ, если те будут судиться с производителями жидкости.

— Адвокат Бари Каримовича готов помочь семье пострадавшего в судебных разбирательствах. Может быть, получится сделать педагога свидетелем по нашему делу. Каждый день в России кто-то травится подобным средством, но такой огласки этим случаям не придают. Отравление известного ученого — это дополнительный стимул, что тяжбы сдвинутся с мёртвой точки, — рассказал «Комсомольской правде» пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

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