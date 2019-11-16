2019-11-16T13:33:44+03:00
Происшествия

Заслуженный преподаватель МГУ по ошибке выпил "Крота"

Известный математик Олег Ивашев-Мусатов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments22
Заслуженный преподаватель МГУ, автор известных учебников по математике Олег Ивашев-МусатовЗаслуженный преподаватель МГУ, автор известных учебников по математике Олег Ивашев-Мусатов
Изменить размер текста:

В Москве произошёл новый случай отравления жидкостью для прочистки труб «Крот». 91-летний заслуженный преподаватель МГУ, автор известных учебников по математике Олег Ивашев-Мусатов хотел попить воды. Но по ошибке он взял бутылку с ядовитым веществом. Математика экстренно госпитализировали с ожогом пищевода и желудка.

Учёный уже вторые сутки находится в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского. Там рассказали о самочувствии преподавателя.

— Он по-прежнему в тяжёлом состоянии. Вчера вечером была температура 37,4. Сегодня — 36,5, — прокомментировали в отделении.

Предыдущий громкий случай с отравлением «Кротом» был связан с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. В июне этого года его представители сообщили: Алибасов перепутал чистящее средство с соком. Его госпитализировали в отделении токсикологии НИИ им. Склифосовского и выписали уже через две недели. Бари Алибасов подал в суд на производителей «Крота» и потребовал возместить ему 100 млн рублей. Пресненский суд Москвы иск отклонил.

Предыдущий громкий случай с отравлением «Кротом» был связан с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Предыдущий громкий случай с отравлением «Кротом» был связан с продюсером группы «На-На» Бари АлибасовымФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь представители Алибасова готовы помочь семье заслуженного преподавателя МГУ, если те будут судиться с производителями жидкости.

— Адвокат Бари Каримовича готов помочь семье пострадавшего в судебных разбирательствах. Может быть, получится сделать педагога свидетелем по нашему делу. Каждый день в России кто-то травится подобным средством, но такой огласки этим случаям не придают. Отравление известного ученого — это дополнительный стимул, что тяжбы сдвинутся с мёртвой точки, — рассказал «Комсомольской правде» пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выпила случайно, как Алибасов»: после отравления «Кротом» в Склифе скончалась женщина

На днях по инициативе Лидии Федосеевой-Шукшиной юристы занялись подготовкой иска в суд - семья Бари Алибасова, который по ошибке выпил жидкость для очистки труб, намерена требовать компенсации с производителя, так как их опасный товар внешне напоминает бутылку с соком или йогуртом. Кроме того, пострадавшие намерены обязать коммерсантов изменить упаковку, чтобы в дальнейшем избежать подобных трагедий. (подробности)

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб: музыканта откачивают токсикологи

Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот". (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Бред полный»: синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Более 100 человек эвакуировали из-за возгорания в гостинице "Космос" в Москве
Российские 3D-принтеры могут пойти в Китай
Внуки засунули бабушке в уши пластилин, а врачи признали его новообразованием
Более 40 гектар территорий благоустроили в СЗАО по программе «Мой район»
Неизвестные в масках подорвали банкомат в Подмосковье
Погода в Москве на 15 ноября 2019 года: местами облачно, но без осадков
В Москве возле площади трех вокзалов загорелся склад
Осень 2019 года может стать самой теплой за последние сто лет
Первые линии МЦД начнут работу до конца ноября
Музыканты стали в полтора раза чаще выступать в столичном метро
Жительница Подмосковья вырастила капуста кольраби весом в 9 кг
Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Зюзино»
В подмосковных парках установили шахматные и теннисные столы
Пожар в жилом доме на Юго-Западе Москвы: пострадали четыре человека
В центре Москвы зимой откроется более 90 катков
Погода в Москве на 13 ноября 2019 года: в столице повышено атмосферное давление
В районе Проспект Вернадского в ходе реновации построят образовательный комплекс с бассейном
В московской больнице пациент погиб, упав с кровати
В Подмосковье задержали мигрантов за серию нападений на таксистов
В 2020 году в Москве отремонтируют 50 поликлиник
На подмосковной автостоянке сгорели более 10 машин
Погода в Москве на 12 ноября 2019 года: почти без осадков, с температурой +7
В Очаково-Матвеевском в ходе реновации построят спорткомплекс
В Москве школьница проглотила булавку во время рукоделия
«Субботы московского школьника» посетил миллионный участник
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в ближайшую неделю
В Москве остановили Ауди А8 с вооруженными кавказцами внутри
В Москве около станций метро и МЦД благоустроят территорию