Бизнесмен, торгующий кухонными ножами, за одну минуту зарезал пешехода в Мытищах

Конфликт между двумя мужчинами произошел на дороге в Мытищах. Около полудня 43-летний мужчина c белым пакетом переходил проезжую часть на улице Коминтерна. Да, в неположенном месте. Водителю джипа «Volvo» пришлось резко тормозить. Открылось окошко, 68-летний мужчина покрыл матом пешехода, а тот, в свою очередь, не стал молчать. Водитель даже стал открывать дверь, но не для того, чтобы стукнуть кулаком или выяснить словесно отношения. А чтобы нанести удар ножом. Пешеход заметил в руках водителя нож. Именно поэтому он стал закрывать дверь авто, но таким образом сильнее приблизился к взбесившемуся владельцу авто. Удар ножом в горло. Потом водитель дал по газам. Оставшийся на дороге мужчине еще сделал несколько шагов и упал. Скончался от потери крови до приезда медиков.

- Мы сейчас отследили момент конфликта по камерам видеонаблюдения, для убийства понадобилась минута. Водитель изначально скрылся, но по номерам машины быстро вычислили, что это местный бизнесмен Виктор Чубак, ему 68 лет и теперь лет 20 грозит провести за решеткой, - рассказали в правоохранительных органах.

Как рассказывают полицейские, Чубак не привык, что кто-то ему переходит дорогу — ни в жизни, ни в бизнесе. Мужчина торговал мебелью, товарами для дома, фарфоровой посудой, моющими средствами и кухонными ножами. У него всегда с собой было оружие. Но и убийство, как признается Чубак, было не запланированным.

- Он переходил дорогу на красный свет. Я не сдержался. Вот так нервозность проявилась. Свою вину признаю, придется отсидеть, - сказал следователям подозреваемый в убийстве.

Следователи продолжают допрашивать предпринимателя. Возможно, причиной стал более давний конфликт мужчин.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По факту убийства следственным отделом по городскому отделу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (по статье 105 УК РФ), - рассказали в Следственном комитете по Московской области.