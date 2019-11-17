Погода в Москве 18 – 23 ноября: В столицу идет 10-градусный мороз – с солнцем и без снега

Удивительные для ноября солнечные дни сменились привычной осенней серостью. Хотя погода все еще аномально теплая, температура на 5 градусов выше, чем положено по климатическим нормам. Но скоро все изменится, предупреждают синоптики Гидрометцентра России в своих прогнозах погоды в Москве на 18 – 23 ноября.

В понедельник и вторник, 18 и 19 ноября, на улице точно такая же картина, как и в воскресенье. Днем +5...+7 градусов, по ночам около ноля, небо затянуто тучами. В понедельник – морось или небольшой дождь, во вторник без осадков.

В среду, 20 ноября, москвичей снова порадует солнце, но при этом похолодает – и днем, и ночью на градусниках -1...+1 градус.

В четверг, пятницу и субботу, 21 – 23 ноября, ночные морозы окрепнут уже до совсем зимних -8...-10 градусов. Днем тоже не согреться, 0...-5 градусов. Из рекордно теплой (а пока ноябрь-2019 по средней температуре самый теплый за 140 лет метеонаблюдений) погода моментально станет не по сезону холодной – на пару градусов студенее климатической нормы.

Зато небо будет ясным, солнце ярким, так что по ощущениям картина вполне позитивная. Обеспечит ее нам все тот же огромный антициклон, что совсем недавно радовал теплом и солнцем. Только к середине недели теперь он сместится на восток и вместо теплого воздуха будет гнать морозный.

А что же снег? Снега не будет до самого конца ноября, делятся прогнозами в центре “Фобос”. Вот такая непривычная поздняя осень – солнечная и очень сухая. Лишь в начале декабря в столице и Подмосковье появятся первые сугробы.