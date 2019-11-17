2019-11-17T16:39:20+03:00
Общество

ГУМ оформили к Новому году: космическая елка и собаки в скафандрах

В центр солнечной системы, как оказывается, попасть довольно легко
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Магазин украсили довольно необычноМагазин украсили довольно необычноФото: Михаил ФРОЛОВ
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ГУМ на Красной площади уже готов к Новому году. Магазин украсили довольно необычно. Там появилась елка и яркие украшения - это просто космос (в буквальном смысле). Главный универмаг в этом сезоне решили оформить в космическом стиле.

На линиях с магазинами появились летающие спутники и ракеты, яркие планеты, котики и мышки сладко спят на месяце, а на главной елке возле фонтана вместо традиционных шаров игрушки в виде звезд, скафандров. Если поднять глаза высоко, то можно увидеть легендарных собак-космонавтов Белку и Стрелку.

Главный универмаг в этом сезоне решили оформить в космическом стиле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный универмаг в этом сезоне решили оформить в космическом стилеФото: Михаил ФРОЛОВ

В центр солнечной системы, как оказывается, попасть довольно легко - приходите в ГУМ и изучайте. А еще делайте праздничные селфи со Снегурочками, которые встречают гостей возле главной елки. Здесь же устроили традиционную ярмарку с продажей пряников, конфет, елочных игрушек.

ГУМ оформили к Новому году Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУМ оформили к Новому годуФото: Михаил ФРОЛОВ

Можно подумать, что концепция ГУМ-катка будет такая же космическая, но - нет. Тема оформления в этом сезоне приурочена к 55-летнему юбилею самой любимой детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Кататься будем вместе с собакой Филей, зайкой Степашкой, поросенком Хрюшей и вороной Каркушей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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