«У нас терминал не работает»: почему в московских кафе не хотят принимать банковские карты

Количество кафе и магазинов, где под надуманными предлогами отказываются принимать к оплате банковские карты, становится больше. Самые популярные отмазки «у нас терминал не работает», «что-то нет связи с банком», «интернет отключили». И никто не говорит: «Мы не хотим платить налоги, поэтому давайте вы заплатите наличными». Надоело. «КП» решила разобраться, что кроется за этой схемой и какие права у покупателей.

Просто налог платить нужно

Пример №1. Заказываем с подругами в кафе «Китайский летчик Джао Да» легендарные бретонские блины с сыром и грибами.

- Только оплата наличными, у нас не работает терминал, - предупреждает официант.

Мы посмотрели друг на друга, если вытрясти мелочь из наших кошельков, то рублей 75 найдем, но это будет недостаточно, чтобы закрыть наш счет. Официант понимает и сразу же говорит, что банкомат в 200 метрах, а через некоторое время сказал, что можно перевести ему деньги через мобильное приложение и не выходить на улицу. Мы согласились.

Пример №2. Продуктовый магазин на Бутырской улице (в 50 метрах от станции метро «Дмитровская»). Овощи и фрукты здесь можно купить только за наличные или с помощью онлайн-перевода.

- А почему у вас нет терминала? – спрашиваю.

- Он есть, но просто сегодня не работает, - улыбается продавец.

- Я к вам уже полгода хожу, у вас никогда не было терминала.

- Просто там еще налог платить нужно. Мы и так немного зарабатываем, аренда возле метро дорогая.

Пример №3. Ресторан «Гино-но Таки» на Тверской улице. Поели, пришел официант. Тянем телефон к терминалу, но нет. Оказалось, что терминал бесконтактные способы оплаты не поддерживает. А самой банковской карты при себе нет. Официант предложил отправить деньги через онлайн-предложение.

Пример №4. Читаю в интернете, что расплатиться наличными просят в «Кофемании». По телефону администратор убеждала, что карты принимают.

- Так в чем проблема? По телефону говорили, что принимаете карты, - спрашиваю в кафе на Лесной.

- Так совпало. Реально сбой какой-то, - оправдываются в кафе.

Наличные с большим отрывом остаются самым популярным платежным средствомФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Снимать деньги с карты заранее

Звонок в налоговую. Рассказываю о многочисленных случаях, когда продавцы просят производить оплату исключительно наличными или переводом средств на карту.

- Продавец скрывает свои денежные обороты? - задают мне встречный вопрос в Федеральной налоговой службе.

- Не знаю, - говорю.

- Вам чек выдали?

- Да.

Посоветовали мне в налоговой писать обращение в жалобную книгу или все же снимать деньги с карты заранее (до входа в кафе). Почти тоже самое говорят в Роспотребнадзоре. Советуют продавцу и покупателю договариваться на месте и желательно до начала покупки или оказания услуги.

Продавцы не обязаны принимать карты

Согласно статьи 16.1 Закона о защите прав потребителей № 2300-1, продавцы не обязаны принимать банковские карты международных платежных систем (Visa или Mastercard). А вот карту «МИР» принять обязаны (такое правило для предприятий торговли, оборот которых за предыдущий год превысил 40 млн рублей) либо произвести наличный расчет в рублях.

Есть мнение

«ЗА»

Антон Белицкий, москвич, отказавшийся от наличных денег:

- С точки зрения потребителя, все должно быть предельно просто. Все эти налоги, терминалы, эквайринг - оставьте тем, кто работает в этой отрасли и разбирается. Когда ты идешь в ресторан или в магазин за покупками, тебя должно меньше всего волновать, что у них там сегодня с интернетом, не сломался ли терминал и не хотят ли они сегодня пополнить свой сейф наличкой на непредвиденные расходы. При входе в любое заведение мы уже автоматом считываем на дверях наклейку, что там принимают банковские карты. Если сразу у дверей вас не встречают с извинениями по громкой связи или лично не говорят, что карты временно не принимаются, то это просто должно стать теперь уже проблемой заведения, а не вашей. Как они ее будут решать - дело исключительно репутации компании. Можно, конечно, перенести всю эту ситуацию в юридическую плоскость. Например, терминал и вправду перестал работать из-за проблем с банком. Ну, а при чем тут покупатель? Не можете принять у него платеж другим удобным ему способом - отдайте покупки бесплатно, а чек приложите к иску (к виновнику своих проблем) для компенсации упущенной выгоды.

«ПРОТИВ»

Игорь Бухаров, глава Федерации рестораторов и отельеров России:

- Когда посетитель производит оплату по карте, то банк берет 2,5% от чека. Потом, чтобы купить хорошие продукты, а не пластмассовые помидоры, рестораторам нужно съездить на базы и оплатить покупку, как правило, наличными. Для обналичивания денег нужно еще 3-5%. Понимаете, как невыгодно стоит рестораторам ваше удобство расплачиваться картой. И вообще, что наличные запретили? В Европе некоторые рестораны принимают только наличные. Они заранее предупреждают посетителей. Поэтому лучше звонить в заведение и спрашивать, смогут ли у вас принять оплату по карте, и идти именно в то заведение.

Лайфхаки (используем в кафе и магазинах):

- если вам уже упаковали товары, то распаковывать вряд ли захотят. Поэтому говорите, что в банкомат не пойдете, потому что у вас кредитная карта, а это значит, что банк возьмет проценты;

- настаивайте, чтобы вам принесли терминал, пусть в конце концов покажут, что он не работает. Как правило, вам скажут: «Ой, заработал»;

- поели ресторане, а терминал не работает, официант предлагает снять наличные рядом в банкомате. Но банкомат другого банка. Попросите официанта убрать из счета комиссию, которую с вас возьмут в банке. Чудесным образом в ресторане может заработать терминал;

- если покупаете одежду/обувь и переводите деньги через мобильное приложение, то попросите выписать чек и поставить печать (вдруг вам придется вернуть или обменять вещи).

КСТАТИ

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