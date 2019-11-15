2019-11-15T12:08:48+03:00
Общество

Терминал С в аэропорту "Шереметьево" откроют в январе 2020 года

Росавиация разрешила ввод в эксплуатацию
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Терминал С аэропорта Шереметьево.Терминал С аэропорта Шереметьево.Фото: Алиса ТИТКО
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В столичном аэропорту "Шереметьево" в скором времени заработает терминал С. Открытие терминала запланировано в январе 2020 года. О сроках заговорили после того, как 15 ноября аэропорт получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на ввод в эксплуатацию терминала С.

- Новейший терминал С, входящий в Северный терминальный комплекс, предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий, - уточнили в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".

Ориентировочно пропускная способность составит 20 млн пассажиров в год. Для этого в терминале предусмотрено 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля. Перейти от паркинга на 2500 машиномест к терминалу можно будет по крытой пешеходной галерее. Сам терминал С еще и будет очень красивый. Интерьер выполнен в эстетике русского конструктивизма. Как говорят дизайнеры, органично сочетаются лучшие традиции русского искусства и современные технологии.

- В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы, проверка и тестирование всех систем терминала, - сказали в пресс-службе "Шереметьево".

Добраться до терминала С можно будет с помощью автобусов, а к 2021 году должны будут продлены железнодорожные пути - смогут приходить поезда "Аэроэкспресса".

И это еще не все. После открытия терминала С, начнется строительство терминала С2 с пропускной способностью 10 млн пассажиров. К тому же есть обсуждения строительства терминала G.

ИСТОЧНИК KP.RU

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