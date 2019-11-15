Московская проститутка обслужила клиента бесплатно, потому что он убедил ее в скором конце света

А у нас сегодня невероятная история о доверчивости некоторых женщин... Екатерина Ермилина - человек с непростой судьбой. И, как еще иногда говорят, «с пониженной социальной ответственностью». Да. Вот так случилось. Она зарабатывает на жизнь, встречаясь с мужчинами. А теперь на одного из этих мужчин гражданка Ермилина подает в суд. За обман и моральные страдания.

В своем судебном иске женщина подробно рассказывает, как было дело. На днях ее пригласил на интимное свидание некий постоянный клиент по фамилии Попов. Приехала в уже знакомую квартиру. А Попов смотрит телевизор...

«Ответчик показал ей выпуск новостей государственного канала, где сообщалось о конце света, вызванном вспышкой неизвестного вируса, - говорится в иске. - Под предлогом апокалипсиса и «мы все умрем» попросил оказать ему услуги бесплатно. Дополнительно аргументировав тем, что на том свете спишут грехи за доброту и бескорыстность. Истица как женщина верующая согласилась...»

В общем, был секс. После чего проститутка Ермирлина «честно выполнив свою работу» (еще цитата из иска) поехала домой. В голове - мысли о надвигающемся Страшном суде.

Дома она тоже включила телевизор и наткнулась на тот же выпуск новостей о конце света. Вот только это оказался короткий ролик, рекламирующий некий новый сериал...

Выходит, Попов-то Ермилину нагло обманул. Воспользовался ее доверчивостью. В иске так и говорится:

«Ответчик обманул истицу, выдав рекламу сериала за настоящие новости, и лишил заработка за услуги, оказанные по мнению истицы на стабильно высоком уровне».

В качестве моральной компенсации женщина требует денег. В иске указана сумма - 100 тысяч рублей.

- Такой иск действительно поступил в суд, но пока еще не рассмотрен, - подтвердила «Комсомольской Правде» пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алиса Закутняя.

Адвокат гражданки Ермилиной пока не комментирует ситуацию.

Впрочем, есть версия, что никакой проститутки Е. И. Ермилиной на самом деле не существует. А поданный в суд иск (реальный иск и в реальный суд) - вирусная реклама сериала «Эпидемия», который с 14 ноября начали показывать на платном канале Premier.