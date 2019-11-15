Собянин посетил строящийся детский сад в районе Северный: Долго ведутся работы, прошу ускорить

В столице продолжают строить детские сады, только за последний год построено 24 здания. Жители района Северный ждут открытия нового дошкольного корпуса в составе школы № 709. Новый объект 15 ноября осмотрел мэр города Сергей Собянин.

- Проблемы с детскими садами здесь есть - переполнены. В целом, мы построили в этом году два десятка детских садов, - сказал мэр города.

- Да, у нас здесь два садика и школа. А детей много, - сказала местная жительница Светлана.

В районе Северный продолжается активная жилая застройка, через три-четыре года сюда придет метро.

Уже сейчас жители нуждаются в новых детских садах и школах. Хотя за последние восемь лет здесь открыли два детских сада и две школы. В планах – открытие еще одной школы и трех детских садов.

В столице продолжают строить детские сады, только за последний год построено 24 здания.Фото: Алиса ТИТКО

Строительство детского сада на Челобитьевском шоссе практически завершено. Он будет входить в состав школы № 709 (три школьных здания и шесть зданий для дошкольников). Новый детский сад максимально бережно вписали в существующий ландшафт. Сохранили даже 29 деревьев, в том числе 12 дубов.

Жители сказали, что детские сады переполнены и они очень ждут новый. Мэр города обратился к Андрею Бочкареву, руководителю Департамента строительства, с просьбой не затягивать с открытием нового детского сада.

- Детский садик внутри хороший. Долго ведутся работы, прошу ускорить, - сказал Сергей Собянин.

- В ноябре будут завершены все работы с документами, - ответил Андрей Бочкарев.

Детский сад смогут посещать около 225 детей. В каждой группе будет своя собственная раздевалка, игровая, буфетная. Для проведения кружков, музыкальных и спортивных занятий есть отдельные классы и залы. Дети смогут заниматься с педагогом-психологом и учителем-логопедом.

Когда строительство детского сада завершится, дополнительно будет высажено два клена, одна ива и 1 570 кустарников (гортензии, спиреи японские, туи западные).

Запись в новый детский сад начнется в текущем 2019/2020 учебном году.

Уже сейчас жители нуждаются в новых детских садах и школах.Фото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

359 новых школ и детских садов

Начиная с 2011 года в Москве построили 359 зданий образовательных учреждений, в их числе 264 детских сада и 95 школ.

Только в 2019 году ввели в эксплуатацию 24 детских сада и 7 школьных зданий.

Как рассказали в мэрии города, из общего числа новых детских садов и школ 241 объект построен за счет городского бюджета, 118 – за счет частных инвестиций.