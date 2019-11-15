2019-11-15T16:54:45+03:00
Экономика

Главы российских моногородов поделятся успешным опытом развития

В Москве на семинаре «Как привлечь деньги в города» главы монопрофильных территорий поделятся успешными кейсами развития
Григорий КОЗИН
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Мероприятие пройдет 19 ноября при участии зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректора МОНОГОРОДА.РФ Ирины Макиевой, генерального директора МХК «ЕвроХим» Игоря Нечаева, а также губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, главы Республики Карелия Артура Парфенчикова и глав моногородов.

Основной темой семинара станут финансовые и нефинансовые инструменты развития городов.

В рамках мероприятия главы моногородов – Невинномысска Ставропольского края, Тутаева Ярославской области и Ковдора Мурманской области поделятся своим успешным опытом развития территорий. В частности, глава Тутаева Дмитрий Юнусов расскажет о внедрении CRM системы «умный муниципалитет», которая стала победителем конкурса муниципальных практик АСИ, а глава Невинномысска Михаил Миненков поделится опытом привлечения инвесторов.

Кроме того, участники семинара узнают о том, какие меры поддержки федеральных ведомств и институтов развития доступны городам и как ими воспользоваться, а также ознакомятся с опытом концепции брендирования территорий, разработанной в компании «ЕвроХим» и применяемой в городах присутствия.

В рамках мероприятия будут подписаны трехсторонние соглашения о наставничестве между МОНОГОРОДА.РФ, Невинномысском Ставропольского края, городами Сегежа и Надвоицы Республики Карелии, а также Ковдором Мурманской области. Напомним, менторство – новый проект фонда МОНОГОРОДА.РФ, по которому лидеры ежегодного рейтинга моногородов становятся наставниками других территорий и передают им свой опыт и знания.

Семинар проводится фондом МОНОГОРОДА.РФ при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ и минерально-химической компании «ЕвроХим».

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