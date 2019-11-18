Собянин открыл производственно-конструкторский корпус завода "Вымпел" после реконструкции

Москва производит сотни различных видов промышленной продукции, включая изделия, которые защищают мирное небо над нашей страной. Одно из ключевых предприятий - завод "Вымпел" им. И.И. Торопова на Волоколамском шоссе. 70-летняя история предприятия продолжается довольно активно - сегодня после реконструкции здесь открыли производственно-конструкторский корпус. Посмотреть обновленное здание и вручить поздравительный адрес 18 ноября приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Москвичи гордятся, что в городе есть такое замечательное предприятие, которое обеспечивает боевыми ракетами нашу авиацию и не только нашу. Действительно есть чем гордиться. Желаю вам успехов, здоровья. Предприятию - процветания. Правительство Москвы поддерживает ваше предприятие. Последние два года были созданы льготы, вы поддерживаете достойный уровень зарплаты, - сказал мэр города.

Завод начинал свою работу, как конструкторское бюро. В 50-е годы здесь занимались проектированием и изготовлением опытных образцов стрелково-пушечного и бомбардировочного вооружения самолетов. До 1961 года предприятие возглавлял выдающийся конструктор Иван Иванович Торопов, чье имя было присвоено предприятию в 1999 году.

И сегодня "Вымпел" является ведущим конструкторским бюро в России по разработке и производству авиационного вооружения. На заводе производят практически все виды авиационного вооружения: управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", пусковые и катапультные устройства управляемых ракет, устройства постановки пассивных помех. Более 50% производимой продукции экспортируется в Индию, Китай, Малайзию.

"Вымпел" является ведущим конструкторским бюро в России по разработке и производству авиационного вооруженияФото: Алиса ТИТКО

- Наше предприятие первым в мире создало новейшую ракету четвертого поколения средней дальности "воздух-воздух" РВВ-АЕ, - говорят сотрудники "Вымпела" о достижениях.

В настоящее время на предприятии работает свыше 2300 человек. Подготовка специалистов происходит на базе завода (в Центре подготовки персонала).

Два года назад "Вымпелу" присвоили статус промышленного комплекса, что дало ему право на получение налоговых льгот, предусмотренных городским законодательством.

- Благодаря получению статуса промышленного комплекса, мы смогли получить дополнительные преимущества, закупить высокотехнологическое оборудование и завершить реконструкцию корпуса, - сказал мэру города Николай Гусев, генеральный директор АО "ГосМКБ "Вымпел".

Объем предоставленных городом льгот составил 93,7 млн рублей, что частично помогло реализовать проект реконструкции основного производственно-конструкторского корпуса "Вымпела" площадью 18 000 кв.м. К тому же была приобретена высокотехнологичная проверочная и контрольная аппаратура, выполнено дооснащение рабочих мест современной вычислительной техникой и специальным программным обеспечением.

КСТАТИ

В Москве работает 41 крупная и средняя производственная и научно-исследовательская организация, занимающаяся разработкой и производством в сфере авиационной промышленности.

По итогам прошлого года (2018) инвестиции в московские предприятия авиационной промышленности составили 25,6 млрд рублей.

В столице подготовку кадров в этой сфере осуществляют три московских вуза: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ и МГТУ гражданской авиации.