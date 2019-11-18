«У меня день не задался, а он попался под горячую руку!»: предприниматель из Подмосковья рассказал, почему зарезал пешехода

Про больное сердце, жену, внуков и бизнес, который не на кого оставить, в понедельник, 18 ноября, в Мытищинском районном суде долго рассказывал 68-летний предприниматель Виктор Чубак. Давить на жалось ему помогал адвокат, который уверял, мол его подзащитный полностью признал вину и такое больше не повторится.

- Я раскаиваюсь. Ехал нормально, через дорогу переходил человек. Я остановился, до светофора было метров 20, открыл стекло, сделал замечание ему. Он послал меня на три буквы и я почувствовал запах алкоголя. Я даже как-то растерялся. А потом он говорит: «я тебя убью». Вот я и взял нож, - заявил в свое оправдание Виктор Чубак.

Но судья на уговоры о домашнем аресте не поддалась.

- Ближайшие два месяца подозреваемый проведет в СИЗО, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

В человеке, который чуть ли не разрыдался, услышав решение фемиды, сложно узнать «героя» с видео, жестоко расправившегося с пешеходом. Все произошло в городе Мытищи днем в субботу, 16 ноября. На кадрах полупустая городская улица, которую в паре метров от «зебры» переходит мужчина с белым пакетом в руках.

В метре от пешехода притормаживаем джип «Вольво», за рулем которого, как выяснилось позже, был Виктор Чубак. Водитель высовывается в открытое окно и материт бедолагу, который чуть не угодил под его колеса. Пешеход огрызается в ответ, мол ехал бы ты дальше, старый хрыч. Автомобилист подъезжает вплотную к пешеходу, который в этот момент стоит на разделительной полосе и, собственно говоря, не мешает проезду, и продолжает материться. Еще каких-то 10 секунд словесной перепалки и в кадре появляется нож. Мгновение и водитель, не выходя из джипа, полоснул лезвием по горлу мужчины.

Раненый роняет пакет и, шатаясь из стороны в сторону, одной рукой держится за горло, а второй отчаянно пытается ухватиться за капот иномарки. Но вместо того чтобы помочь, обезумевший предприниматель давит на газ и, отбросив пешехода в сторону, уезжает. Еще пара секунд и мужчина рухнет на асфальт. Очевидцы вызвали скорую, но было уже поздно, медики лишь зафиксировали смерть.

Убитому Дмитрию Городецкому было всего 43 года. Он родился и вырос в Мытищах, работал простым менеджером. В то утро мужчина возвращался домой из бассейна. Откуда взялся запах алкоголя, о котором говорит предприниматель, не понятно.

Дмитрий Городецкий.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Водитель «Вольво» спустя час после случившегося сам сдался полиции.

- Убивать я его не хотел. Нож взял, чтобы отпугнуть. А вообще у меня день не задался, он просто попал под горячую руку, - написал в явке с повинной Виктор Чубак.

На вопрос о том, откуда в машине взялся нож, мужчина заявил, что всегда хранил его в бардачке, якобы на случай выезда на пикник. Но, скорее всего, Чубак лукавит. Во время обыска в его квартире нашли дюжину складных и охотничьих ножей. На коллекцию может и не тянет, но такой арсенал, согласитесь , ни у каждого дома в прикроватной тумбочке пылится. Кстати, ножи были еще и одним из его источников доходов. В Мытищах у него было несколько магазинов. В основном торговал он мебелью, но был и магазинчик из серии «все для дома». Проговаривают, что ассортимент ножей там был лучший в городе.

- Я год на него работала и могу только сказать, что это сложный очень конфликтный человек. Нам, продавцам, он запрещал садиться на стулья и мы слушались: стояли всю смену, а это 10 часов. За любой проступок оскорблял , - рассказала «КП» жительница Мытищ Ольга, которая даже после увольнения так боится бывшего начальника, что просила не указывать ее фамилию. - До ножей у нас дело не доходило. Но однажды он в одну из сотрудниц бросил блокнот. Нервы у него были не в порядке, одним словом. Но такого поступка мы от него все -таки не ожидали.

За предумышленное убийство предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы.