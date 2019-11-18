20 руферов устроили драку на крыше "Москва-Сити" с охраной

В Москве снова активизировались любители сделать экстремальное селфи. На этот раз группа руферов — это те, кто лазит по крышам зданий — решила покорить деловой центр «Москва-Сити». 20 молодых людей (младшему 19 лет, старшему 28) попытались забраться на 60-этажную башню «Империя». Пока ребята вскрывали дверь, их поймали охранники.

- Руферы распылили сотрудника охраны в лицо газ из баллончика. Одного из охранников госпитализировали, у него химический ожог обоих глаз, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции задержали всего 6 человек. Остальные успели разбежаться до того, как приехал наряд. Сами руферы настаивают: убежали не из-за страха перед полицией, а потому, что охранники их избивали.

- Сотрудники охраны не стали нам ничего объяснять. Они просто начали бить нас и валить на пол, стали брызгать в лицо перцовым баллончиком. Один поехал с сотрясением в больницу, второму губу зашили. Когда охранники башни «Империя» поняли, что превысили полномочия, то написали на нас заявления и стали якобы пострадавшими. Каждый раз, когда толпой лезем на крышу, происходит подобное. Но охранники не дерутся, а спокойно нас выводят, - объясняет один из задержанных Владимир Хрисанфов.

В отделении полиции с ребят взяли объяснительные и отпустили. Сотрудники правоохранительные органов продолжают выяснять обстоятельства драки.