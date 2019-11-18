Приложение «Парковки Москвы» будет предупреждать о приостановке резидентных разрешений

Спустя почти месяц после скандальной истории с жительницей Таганского района Москвы, Лелей Ивановой, нахватавшей штрафов за парковку во дворе собственного дома почти на полмиллиона рублей, власти города всерьез задумались о новой системе оповещения автомобилистов. Речь идет об уведомлениях о приостановке резидентного разрешения (оно дает право на бесплатную стоянку на местах платной городской парковки в пределах района проживания). До сегодняшнего дня их высылали по Почте России, причем адрес Московский паркинг брал не из своей базы, а в ГИБДД. Теперь же решено дублировать бумажные письма в мобильное приложение «Парковки Москвы».

- На данный момент ведется разработка обновлений для мобильного приложения. Сроки пока не определены, но по окончанию работ приложение станет показывать пользователям специальные уведомления о получении, приостановке или окончании действия резидентных разрешений, - прокомментировали в пресс-службе АМПП.

А вот бумажные уведомления по прежнему будут отправлять по адресам из базы Госавтоинспекции.

- Автомобилист и никто другой несет ответственность за своевременное оповещение ГИБДД о смене адреса. При этом работники АМПП не имеют право пользоваться данными о месте проживания резидента, которые он указал в заявке на получение парковочного разрешения. Это противоречит закону, так как в соответствии с ним не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями их сбора, - объяснили в ведомстве.

Именно на этой ошибке и попалась Леля Иванова. После переезда женщина не оповестила ГИБДД о смене адреса. В итоге уведомления от АМПП так и осталось в почтовом ящике. Москвичка уверена, что такая система оповещения устарела. Свою правоту женщина будет доказывать в суде. Иск уже подан. «Комсомолка» следит за развитием событий.