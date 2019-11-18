2019-11-18T20:03:44+03:00
Происшествия

Пошла в церковь и не вернулась: В Москве пропала журналистка

Редактор агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова вторые сутки не выходит на связь
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В Москве ищут журналистку Маргариту Игнатову.В Москве ищут журналистку Маргариту Игнатову.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В воскресенье, 17 ноября, 29-летняя Маргарита Игнатова сказала маме, что уходит в церковь на службу. Было девять часов утра. Девушка оставила дома вещи, выложила документы, телефон и ушла.

- Днем Маргарита так и не вернулась. Ее мать сходила в храм, где обычно бывает ее дочь, но там ее не было. В парке по соседству Маргариту тоже найти не удалось. Дома мать посмотрела переписки девушки в телефоне, но никакого объяснения, где она может быть, не нашла. К вечеру Маргарита не пришла домой. Тогда мать написала заявление в полицию, - рассказал источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

Маргарита Игнатова работала редактором в информационном агентстве «Интерфакс». Проблем с алкоголем, наркотиками у журналистки не было. В психоневрологическом диспансере девушка на учете не состояла. Как рассказала мама девушка, раньше она не пропадала. "Комсомолка" выясняет подробности исчезновения редактора.

Приметы: на вид 25 лет, рост 172 см, худощавого телосложения. Глаза карие, нос с горбинкой, волосы рыжие окрашенные, ниже плеч, собраны в хвост.

Одета: вязаная шапка коричневая с бирюзовым, разноцветная куртка, зеленый джемпер, черные кожаные кроссовки со стразами.

Если вы знаете, где может находиться девушка, сообщайте в дежурную часть полиции по номерам 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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