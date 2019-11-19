Кошмары, сектанты и коллекторы: что известно о пропавшей в Москве журналистке

29-летняя Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь. Девушка ушла на воскресную утреннюю службу 17 ноября и не вернулась. Телефон Рита забыла дома, он остался в другой сумке. Там же лежали документы, карта «Тройка» и рабочий пропуск. С собой у Маргариты были только ключи и немного наличных. К вечеру Маргарита на связь так и не вышла. Домой девушка не вернулась.

- Рита нечасто ходила в церковь. За несколько дней до этого ей страшный сон приснился, который очень ее угнетал. И она решила, что надо сходить на службу, - рассказывает мама Маргариты Ирина Алексеева.

В первый же день, когда девушка не вернулась домой, Ирина стала ее искать. Женщина дошла до храма, прошла через парк рядом с ним — Риты нигде не было. В полночь в полицию написали заявление о пропаже.

БЫЛА ЖУТКАЯ ДЕПРЕССИЯ

Маргарита окончила истфак МГУ, училась на кафедре истории Церкви, хотя и не была воцерковленной. В 2014 году студентка защитила дипломную работу про сектантов-иоаннитов — последователей Иоанна Кронштадтского. Девушке была интересна тема сектантства.

- Это был научный интерес. В итоге получился интересный, качественный проект, - объясняет научный руководитель Глеб Запальский.

Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь.Фото: из личного архива

После аспирантуры Рита около года работала референтом при Новоспасском монастыре.

- Рита очень замкнутая, скрытная, ни с кем особенно не общалась. Даже шутка ходила, что рассмешить Риту невозможно. Еще в какой-то момент Маргарита пропала и перестала отвечать на звонки руководства. Там была депрессия жуткая. Она исчезла на целый месяц. После этого ее уволили. Но на самом деле Рита — очень добрый и отзывчивый человек, который всегда идёт на выручку, - вспоминает одна из бывших коллег Риты.

После этого, в середине 2018 года, Маргарита Игнатова устроилась работать редактором в информационное агентство «Интерфакс». Девушка мониторила новости для издания.

«ЭТО ПРОТИВ ЕЕ ВОЛИ»

- Маргарита спокойно работала, ей нравилось, все было в порядке. Внешние силы ей никакие не угрожали. Подружек таких, чтобы забежать к ним по пути и остаться, у Риты нет. Точно что-то случилось. Это произошло против ее воли, - уверена мама пропавшей Ирина Алексеева.

По словам мамы Маргариты Игнатовой, девушка была очень домашней. Рита никогда не пропадала и, когда задерживалась где-то, всегда предупреждала об этом. Правда, в 2015 году Маргариту тоже искали. Тогда до нее пытались добраться коллекторы, и ей угрожали возбуждением уголовного дела.

- Там очень благополучная, интеллигентная семья. Но во время учебы у Риты были проблемы с оплатой. Она училась на договорной основе и периодически появлялась в списке должников, - вспоминают однокурсники Риты.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Ирина Алексеева обратилась и к волонтерскому поисковому отряду «Лиза Алерт». «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Приметы: на вид 25 лет, рост 172 см, худощавого телосложения. Глаза карие, нос с горбинкой, волосы рыжие окрашенные, ниже плеч, собраны в хвост.

Одета: вязаная шапка коричневая с бирюзовым, разноцветная куртка, зеленый джемпер, черные кожаные кроссовки со стразами.

Если вы знаете, где может находиться девушка, сообщайте в дежурную часть полиции по номерам 02 или 112.