2019-11-19T01:12:16+03:00
Происшествия

Кошмары, сектанты и коллекторы: что известно о пропавшей в Москве журналистке

В то утро девушка пошла в церковь, потому что накануне ей снился страшный сон [эксклюзив kp.ru]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
В Москве ищут журналистку Маргариту Игнатову.В Москве ищут журналистку Маргариту Игнатову.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

29-летняя Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь. Девушка ушла на воскресную утреннюю службу 17 ноября и не вернулась. Телефон Рита забыла дома, он остался в другой сумке. Там же лежали документы, карта «Тройка» и рабочий пропуск. С собой у Маргариты были только ключи и немного наличных. К вечеру Маргарита на связь так и не вышла. Домой девушка не вернулась.

- Рита нечасто ходила в церковь. За несколько дней до этого ей страшный сон приснился, который очень ее угнетал. И она решила, что надо сходить на службу, - рассказывает мама Маргариты Ирина Алексеева.

В первый же день, когда девушка не вернулась домой, Ирина стала ее искать. Женщина дошла до храма, прошла через парк рядом с ним — Риты нигде не было. В полночь в полицию написали заявление о пропаже.

БЫЛА ЖУТКАЯ ДЕПРЕССИЯ

Маргарита окончила истфак МГУ, училась на кафедре истории Церкви, хотя и не была воцерковленной. В 2014 году студентка защитила дипломную работу про сектантов-иоаннитов — последователей Иоанна Кронштадтского. Девушке была интересна тема сектантства.

- Это был научный интерес. В итоге получился интересный, качественный проект, - объясняет научный руководитель Глеб Запальский.

Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь. Фото: из личного архива

Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь.Фото: из личного архива

После аспирантуры Рита около года работала референтом при Новоспасском монастыре.

- Рита очень замкнутая, скрытная, ни с кем особенно не общалась. Даже шутка ходила, что рассмешить Риту невозможно. Еще в какой-то момент Маргарита пропала и перестала отвечать на звонки руководства. Там была депрессия жуткая. Она исчезла на целый месяц. После этого ее уволили. Но на самом деле Рита — очень добрый и отзывчивый человек, который всегда идёт на выручку, - вспоминает одна из бывших коллег Риты.

После этого, в середине 2018 года, Маргарита Игнатова устроилась работать редактором в информационное агентство «Интерфакс». Девушка мониторила новости для издания.

«ЭТО ПРОТИВ ЕЕ ВОЛИ»

- Маргарита спокойно работала, ей нравилось, все было в порядке. Внешние силы ей никакие не угрожали. Подружек таких, чтобы забежать к ним по пути и остаться, у Риты нет. Точно что-то случилось. Это произошло против ее воли, - уверена мама пропавшей Ирина Алексеева.

По словам мамы Маргариты Игнатовой, девушка была очень домашней. Рита никогда не пропадала и, когда задерживалась где-то, всегда предупреждала об этом. Правда, в 2015 году Маргариту тоже искали. Тогда до нее пытались добраться коллекторы, и ей угрожали возбуждением уголовного дела.

- Там очень благополучная, интеллигентная семья. Но во время учебы у Риты были проблемы с оплатой. Она училась на договорной основе и периодически появлялась в списке должников, - вспоминают однокурсники Риты.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Ирина Алексеева обратилась и к волонтерскому поисковому отряду «Лиза Алерт». «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Приметы: на вид 25 лет, рост 172 см, худощавого телосложения. Глаза карие, нос с горбинкой, волосы рыжие окрашенные, ниже плеч, собраны в хвост.

Одета: вязаная шапка коричневая с бирюзовым, разноцветная куртка, зеленый джемпер, черные кожаные кроссовки со стразами.

Если вы знаете, где может находиться девушка, сообщайте в дежурную часть полиции по номерам 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве утонул в ванне пятимесячный ребенок, оставленный во время купания без присмотра
Между Одинцово и Шереметьево запустят 40 пар аэроэкспрессов
К открытию МЦД благоустроят более 30 ж/д станций
Телецентр Останкино осматривают из-за сообщения об угрозе взрыва
«Сработала пожарная сигнализация»: в Москве эвакуировали ТЦ «Океания»
Синоптики предупредили жителей Москвы о «необычно высоком» давлении
Климатическая зима придет в Москву на следующей неделе
Погода в Москве на 17 ноября 2019 года: облачно с температурой +6
В Подмосковье водитель зарезал пешехода после конфликта
«Бред полный»: синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Более 100 человек эвакуировали из-за возгорания в гостинице "Космос" в Москве
Российские 3D-принтеры могут пойти в Китай
Внуки засунули бабушке в уши пластилин, а врачи признали его новообразованием
Более 40 гектар территорий благоустроили в СЗАО по программе «Мой район»
Неизвестные в масках подорвали банкомат в Подмосковье
Погода в Москве на 15 ноября 2019 года: местами облачно, но без осадков
В Москве возле площади трех вокзалов загорелся склад
Осень 2019 года может стать самой теплой за последние сто лет