Сколько будем платить за проезд в новом наземном метро

До запуска Московских центральных диаметров (МЦД) остались считаные дни. Новое наземное метро должно поехать в конце ноября. Первыми запускают МЦД-1 (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 (Нахабино - Подольск).

Смысл диаметров в экономии времени и денег для пассажиров. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их будет три: Центральная, Пригород и Дальняя.

Тарифы для Центральной зоны были приняты ранее. А накануне стало известно, сколько будут стоить абонементы для проезда по МЦД в зоне Пригород, сообщает сайт мэра Москвы mos.ru. Абонементы можно записать на карты «Тройка» и «Тройка - Стрелка».

Оплатить проезд можно картами «Тройка» и «Тройка - Стрелка», банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и МИР, а также смартфонами.

В таблице мы собрали для вас все тарифы и способы оплаты.