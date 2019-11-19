2019-11-19T04:31:28+03:00
Свое дело

Найти точку опоры

Московская компания «Биомир XXI» первой в стране начала выпускать медицинские подъемники для маломобильных людей
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Генеральный директор «МНПК Биомир XXI» Алексей Осташев. Фото: Архив героя публикацииГенеральный директор «МНПК Биомир XXI» Алексей Осташев. Фото: Архив героя публикации
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«КП» и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжают совместный цикл статей о социальных предпринимателях.

- Изначально, первые несколько лет, наша компания занималась дистрибуцией медицинского оборудования европейских производителей, - рассказывает москвич Алексей Осташев. - Это было просто купи-продай. Но в какой-то момент мы подумали: а почему бы не сделать уникальный российский аналог?

У Алексея два высших образования. Первое - техническое, а по второму он юрист. В медицину, говорит, попал почти случайно. Однажды устроился менеджером в фирму, которая торговала медоборудованием. А через несколько лет - это было уже в 2013-м - основал и собственную компанию «Биомир XXI». Уже там генеральный директор Осташев с коллегами однажды и загорелся идеей разработать что-то свое, конкурентоспособное.

- Медицинские подъемники на тот момент были свободной нишей на рынке. К тому же я прекрасно знал, что собой представляют зарубежные аналоги...

Подъемники - устройства, позволяющие поднимать с постели людей, которые не могут двигаться. Это пациенты, перенесшие инсульт, люди с травмами позвоночника или конечностей, больные детским церебральным параличом. Подъемник дает возможность не только переложить человека на носилки, например, для транспортировки в больницу, подняв пациента, медики также могут проводить и реабилитационные занятия. Словом, очень нужная и важная вещь. Такие сейчас устанавливают не только в медучреждениях, но и в частных домах.

Итак, «Биомир» начал разработку собственного продукта. В 2017 году после череды испытаний был представлен результат работы - первый российский электрический подъемник. Если вкратце, система вот какая. К потолку крепятся «рельсы», по которым при помощи пульта (все питается от розетки) перемещаются ремни, подходящие к подвесу. Ниже «кресло», в которое пациента можно помещать в вертикальное или горизонтальное положение. Отличие модели от «Биомира» от более компактных подъемников состоит в том, что благодаря прикрепленным к потолку рельсам лежачего человека можно свободно перемещать по квартире (в туалет, ванну, на кухню) даже без расширения дверных проемов. Само по себе устройство без рельсов весит 14 килограммов, зато может поднимать даже людей с избыточным весом, максимальная нагрузка - 220 кг!

Еще один более чем весомый фактор - цена. Российская разработка (у компании сейчас две модели) стоит 200 - 300 тысяч рублей, а датский или шведский аналог - как минимум в 2 раза больше.

Сейчас в портфолио компании - поставки медицинских подъемников во многие столичные больницы.

- Мы всерьез подумываем о расширении, - говорит Алексей Осташев. - Для развития компании нужны кредитные деньги. Знаем, что у Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы успешно работает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Изучаем условия, готовим документы. В прошлом году мы уже сотрудничали с департаментом - в рамках программы «Сделано в Москве» бесплатно принимали участие в международной выставке «Здравоохранение». Также наша продукция представлена в электронном экспортном каталоге, подведомственного департаменту Московского экспортного центра.

P.S. Вы являетесь социальным предпринимателем и хотите стать героем нашей рубрики? Напишите нам: dpir-press@mos.ru.

КСТАТИ

Более 200 медицинских подъемников компания «Биомир XXI» реализует ежегодно.

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