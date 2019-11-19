Владимир Мау: Такой социальной направленности, как в Москве, нет в бюджете ни у кого

Депутатский корпус Мосгордумы продолжает обсуждение бюджета Москвы на 2020-й и плановые 2021 - 2022 годы. Главный финансовый документ столицы готовится ко второму чтению. В нем уже утверждены основные параметры - доходы и расходы, также сейчас разрабатываются поправки, в том числе и с учетом мнений жителей на публичных слушаниях. В столичном парламенте постарались использовать поступившие предложения горожан, несмотря на то, что они носят рекомендательный характер.

Главным отличием бюджета, по мнению многочисленных экспертов, остается социальная направленность. В 2020 году Москва планирует тратить порядка 1,7 триллиона рублей, или 53,3% расходов, на социалку - здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье.

На вопросы о бюджетном финансировании столицы ответил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау.

ВЛОЖЕНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

- Владимир Александрович, какие особенности можно назвать главными в проекте бюджета, который сейчас рассматривает Мосгордума?

- На протяжении последних лет, несмотря ни на что, динамика московского бюджета показывает устойчивый рост. При этом увеличение доходов бюджета не связано с увеличением налогового бремени. Для москвичей это очень важно. Мы видим, что нынешний бюджет сбалансирован по статьям расходов. Сбалансированность - важный показатель любого финансового документа и критически важный показатель, если речь идет о бюджете такого большого мегаполиса, как Москва. Цифры говорят, что предложенный бюджет - социальный и инвестиционный.

- В чем заключается социальная направленность бюджета? Что это значит для обычных москвичей?

- Судя по параметрам, больше половины расходных статей московского бюджета (53,3%) связано с социальной сферой. Развитие транспортной системы, социальная поддержка людей, образование, здравоохранение, жилье, развитие городской среды - все это расходные статьи, направленные на улучшение жизни горожан. А это - льготы, надбавки к пенсиям и еще много чего. Структурные, системные вложения в человека, или, как еще говорят, в человеческий капитал, приоритетны сегодня в целом для руководства страны, и Москва здесь традиционно показывает пример.

ТРАНСПОРТ СТАНОВИТСЯ ДРАЙВЕРОМ ЭКОНОМИКИ

- Еще одна направленность бюджета - инвестиционная. Для чего это вообще нужно, что дают эти расходы москвичам?

- Особенность нынешнего московского бюджета - в его инвестиционной составляющей.

Расходы на мероприятия развития в 2020 году составят 1278,9 миллиарда рублей, или 40,6 процента расходной части бюджета.

Это беспрецедентно. Например, Санкт-Петербург не может похвастаться подобным, имея почти в два раза меньшие показатели по инвестициям. Инвестиции - это важный элемент, непосредственно влияющий на развитие мегаполиса, которым является Москва.

- Существенные расходы запланированы и на транспортную систему города. Так ли это необходимо, и какие экономические выгоды в итоге получает город?

- Мы помним, что дороги в России всегда были проблемой. Москва не исключение. И то, что среди основных приоритетов в бюджете Москвы - транспортная инфраструктура и все, что с ней связано, нет ничего удивительного. Несколько десятков миллионов человек живут и работают в мегаполисе столицы. Транспорт и его инфраструктура сами по себе значимы, но надо учитывать, что они важнейший и мощнейший драйвер для остальных социально-экономических процессов в городе.

В БЕРЛИНЕ И ШАНХАЕ ТАКИХ ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЮ НЕТ

- По итогам этого года столичная экономика продолжила устойчивое развитие. Валовой региональный продукт, по предварительным оценкам, вырос на 2,4%, промышленность - на 7%, а инвестиции в основной капитал - на 10%. Благодаря чему в Москве такие хорошие показатели?

- Рост производства и инвестиций в Москве связан как с общероссийской ситуацией - все-таки кризисные явления середины 2010-х уже в прошлом, так и с грамотной политикой столичного правительства, сумевшего структурировать имеющиеся у них ресурсы и для решения текущих задач, и для развития.

- Если сравнивать бюджет Москвы с другими мировыми столицами, какие особенности вы видите?

- Сравнивать нужно сравнимые величины. В этой связи Нью-Йорк, скажем, не подходит для сравнения. Он прежде всего не столица государства. Не годятся для сравнения европейские столицы, за исключением, пожалуй, Берлина. Он, как и Москва, не просто столица и город, он отдельная территориальная единица в Германии. Китайский Шанхай, город схожий с Москвой не только по численности населения, но и по структуре формирования бюджета, тоже подойдет для сравнения. И тут я хочу обратить ваше внимание на следующее. В отличие от крупнейших городов развитых стран в доходах бюджета Москвы пока не столь значимую роль играют земельно-имущественные налоги, хотя их значение и растет последние годы. В то же время в расходах российской столицы более значимы, скажем так, платежи населению. Такой социальной направленности, как в Москве, нет в бюджете ни у кого. В московском бюджете в отличие от других столиц гораздо весомее расходы на ЖКХ. Как правило, на Западе это в большей степени ответственность бизнеса и населения.