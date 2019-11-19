2019-11-19T12:44:08+03:00
Общество

«Она не пила, но могла загулять на пару дней»: соседи рассказали о москвичке, бросившей восьмерых детей с пьяной бабушкой

Тревогу забила медсестра из поликлиники, которая пришла проверить состояние самой младшей шестимесячной девочки
Анастасия ВАРДАНЯН
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О лишении матери родительских прав речи пока не идет. Фото: Олег Золото и ОдноклассникиО лишении матери родительских прав речи пока не идет. Фото: Олег Золото и Одноклассники
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Судьба восьмерых детей, которых одна воспитывала многодетная мама, остается под большим вопросом. Сейчас ребята, старшему из которых 8, а младшей - всего полгодика, находятся в детской больнице. Туда они попали после того как в квартиру семьи в понедельник, 18 ноября, заглянула патронажная медсестра из поликлиники. Женщина пришла навестить младшую шестимесячную малышку и ахнула: в картине бардак, мамы нет, а 63-летняя бабушка малышей — пьяна. Бдительная медсестра сразу позвонила коллегам из «скорой помощи».

- Все дети болели простудными заболеваниями. При этом лечение им не оказывалось. Было принято решение о госпитализации, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сразу после случившегося правоохранительные органы принялись разыскивать маму малышей. Тогда и выяснилось, что дома женщина не появлялась двое суток. Все это время за детьми присматривала бабушка. По словам соседей, это не первый загул многодетной мамы.

- Она и раньше могла на несколько дней оставить детей. Нет, она не пила, но любила отдохнуть с мужчинами, - рассказала соседка семьи Елена Нестерова. - Понять ее можно! Представьте себе: восемь детей и мать и бабушка живут в однокомнатной квартире. Это же дурдом, простите. Из-за их двери вечно шум доносится. Про бабушку ничего плохого сказать не могу. Она точно не алкашка, обычная женщина.

Как удалось выяснить "КП", бабушка и мама нигде не работали и жили на детское пособие. Отцы у детей разные. Сейчас их личности устанавливает следствие. При этом семья стояла на профилактическом учете. То есть их регулярно должны были посещать сотрудники социальных служб города.

- Будет дана правовая оценка действиям работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в этой семье. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Москве.

А вот о лишении матери родительских прав речи пока не идет. Помочь ей готовы неравнодушные москвичи.

- Мы готовы поддержать многодетную маму в трудную для нее минуту. Это волонтерскую помощь. Кроме того, мы готовы проконсультировать ее по вопросу улучшения жилищных условий. Мы ждем ее звонка по телефону в Москве +7 ( 495 ) 650-21-14 , - сообщили «КП» "Объединении многодетных семей города Москвы", членами которой являются 35 тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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