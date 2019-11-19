2019-11-19T19:25:51+03:00
Общество

Главы моногородов обменялись полезным опытом

Проекты развития территорий они представили на семинаре «Как привлечь деньги в моногорода»
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Автор фото: АНТОН БАЛУЕВАвтор фото: АНТОН БАЛУЕВ
Изменить размер текста:

Семинар прошёл в Москве 19 ноября по инициативе Фонда МОНОГОРОДА.РФ при поддержке ВЭБ.РФ и компании «ЕвроХим». Мероприятие началось с подписания соглашений о наставничестве между Фондом развития моногородов, Невинномысском Ставропольского края и моногородами – Ковдором Мурманской области, Сегежей и Надвоицами республики Карелия.

-Невинномысск очень сильный моногород, там идут колоссальные преобразования экономики, городской среды. И этот опыт нужно передавать другим моногородам. Им есть чему учиться друг у друга, и именно совместная работа приведет к общему успеху, - прокомментировала событие генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Как отметил премьер-министр республики Карелия Александр Чепик, это разные города с разной историей и условиями, но есть у них много общего. И основная задача с точки зрения технологий познакомиться с опытом других моногородов и реализовать его у себя.

Невинномысск был серым и унылым городом, из которого ежегодно уезжали 2 тысячи жителей. Но за последние 3 года жизнь в городе стала заметно комфортнее. И, как рассказал его глава Михаил Миненков, сейчас в планах - превратить Невинномысск из промышленного города в город здоровой экологии и туризма.

- Мы предполагаем освоить городские леса, превратив их в биосферную территорию по образу национального парка. Здесь будут располагаться вольерная ферма воспроизводства диких животных, места для рыбалки, сеть терренкуров и велосипедных трасс. Недалеко от Невинномысска живут 2 миллиона потенциальных туристов, которые могут приезжать сюда в выходные, - рассказал Михаил Миненков.

В ходе семинара генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев вручил ему «Хрустальную гранулу» - специальную награду лучшему главе города среди городов присутствия компании.

Директор по коммуникациям «ЕвроХима» Владимир Торин поделился с участниками семинара разработанной «Еврохимом» концепцией брендирования территорий, что способствует привлечению денег инвесторов.

Кстати, глава Ковдорского района Мурманской области Сергей Сомов рассказал о том, что «фишкой» Ковдора стал проект «Путь в Гиперборею».

Администрация Ковдорского района, правительство Мурманской области и руководство «Еврохима» рассматривают возможность создания дополнительного пункта пропуска в Финляндию, граница с которой находится всего в 26 км от города. Этот пункт пропуска , проекта «Ковдор- столица Гипербореи» и создание парка «Гиперборея» призваны сформировать поток российских и финских туристов как в Ковдорский район, так и в Мурманскую область. И, конечно же, это позволит увеличить приток инвестиций и создать рабочие места.

- У «ЕвроХима» есть программы поддержки развития городов, в которых находятся предприятия компании. Но рассматривать её как источник финансирования нельзя, потому что у нас есть, куда вкладывать деньги. Нам необходимо создать для наших сотрудников доступную и комфортную среду. А это прежде всего - задача городских и региональных властей. Поэтому мы и привлекаем их к разговору, чтобы совместно что-то придумать. В этом и заключается идея нашего семинара: собрать всех и обсудить, что мы можем сделать вместе. Тут не нужно больших денег – нужны инициативы, современные технологии и участие жителей, чтобы начать движение. Именно согласованные действия государственных, муниципальных властей, бизнеса и жителей дадут дополнительный импульс дальнейшему социально-экономическому развитию городов, - высказал мнение генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Участники семинара договорились сделать это мероприятие традиционным: следующий семинар глав российских моногородов состоится в конце 2020 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
Департамент здравоохранения Москвы: Ожидание приема специалиста в поликлинике станет комфортным
Информированием москвичей о капремонте поликлиник займутся сотрудники МФЦ
Прививки от гриппа сделали 2,5 млн жителей Подмосковья
Сезон зимних развлечений в Москве стартует 22 ноября
Москвичи стали качать интернета в метро больше в восемь раз
В Москве пятимесячный малыш утонул, пока няня занималась его братом
Сотрудники МФЦ расскажут москвичам о капремонте поликлиник в их районе
В СЗАО к зиме откроются более 70 катков и 12 лыжных трасс
Погода в Москве на 19 ноября 2019 года: температура составит +3..+5 градусов
В Москве утонул в ванне пятимесячный ребенок, оставленный во время купания без присмотра
Между Одинцово и Шереметьево запустят 40 пар аэроэкспрессов
К открытию МЦД благоустроят более 30 ж/д станций
Телецентр Останкино осматривают из-за сообщения об угрозе взрыва
«Сработала пожарная сигнализация»: в Москве эвакуировали ТЦ «Океания»
Синоптики предупредили жителей Москвы о «необычно высоком» давлении
Климатическая зима придет в Москву на следующей неделе
Погода в Москве на 17 ноября 2019 года: облачно с температурой +6
В Подмосковье водитель зарезал пешехода после конфликта
«Бред полный»: синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Более 100 человек эвакуировали из-за возгорания в гостинице "Космос" в Москве
Российские 3D-принтеры могут пойти в Китай
Внуки засунули бабушке в уши пластилин, а врачи признали его новообразованием
Более 40 гектар территорий благоустроили в СЗАО по программе «Мой район»
Неизвестные в масках подорвали банкомат в Подмосковье
Погода в Москве на 15 ноября 2019 года: местами облачно, но без осадков
В Москве возле площади трех вокзалов загорелся склад
Осень 2019 года может стать самой теплой за последние сто лет