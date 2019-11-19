Главы моногородов обменялись полезным опытом

Семинар прошёл в Москве 19 ноября по инициативе Фонда МОНОГОРОДА.РФ при поддержке ВЭБ.РФ и компании «ЕвроХим». Мероприятие началось с подписания соглашений о наставничестве между Фондом развития моногородов, Невинномысском Ставропольского края и моногородами – Ковдором Мурманской области, Сегежей и Надвоицами республики Карелия.

-Невинномысск очень сильный моногород, там идут колоссальные преобразования экономики, городской среды. И этот опыт нужно передавать другим моногородам. Им есть чему учиться друг у друга, и именно совместная работа приведет к общему успеху, - прокомментировала событие генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Как отметил премьер-министр республики Карелия Александр Чепик, это разные города с разной историей и условиями, но есть у них много общего. И основная задача с точки зрения технологий познакомиться с опытом других моногородов и реализовать его у себя.

Невинномысск был серым и унылым городом, из которого ежегодно уезжали 2 тысячи жителей. Но за последние 3 года жизнь в городе стала заметно комфортнее. И, как рассказал его глава Михаил Миненков, сейчас в планах - превратить Невинномысск из промышленного города в город здоровой экологии и туризма.

- Мы предполагаем освоить городские леса, превратив их в биосферную территорию по образу национального парка. Здесь будут располагаться вольерная ферма воспроизводства диких животных, места для рыбалки, сеть терренкуров и велосипедных трасс. Недалеко от Невинномысска живут 2 миллиона потенциальных туристов, которые могут приезжать сюда в выходные, - рассказал Михаил Миненков.

В ходе семинара генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев вручил ему «Хрустальную гранулу» - специальную награду лучшему главе города среди городов присутствия компании.

Директор по коммуникациям «ЕвроХима» Владимир Торин поделился с участниками семинара разработанной «Еврохимом» концепцией брендирования территорий, что способствует привлечению денег инвесторов.

Кстати, глава Ковдорского района Мурманской области Сергей Сомов рассказал о том, что «фишкой» Ковдора стал проект «Путь в Гиперборею».

Администрация Ковдорского района, правительство Мурманской области и руководство «Еврохима» рассматривают возможность создания дополнительного пункта пропуска в Финляндию, граница с которой находится всего в 26 км от города. Этот пункт пропуска , проекта «Ковдор- столица Гипербореи» и создание парка «Гиперборея» призваны сформировать поток российских и финских туристов как в Ковдорский район, так и в Мурманскую область. И, конечно же, это позволит увеличить приток инвестиций и создать рабочие места.

- У «ЕвроХима» есть программы поддержки развития городов, в которых находятся предприятия компании. Но рассматривать её как источник финансирования нельзя, потому что у нас есть, куда вкладывать деньги. Нам необходимо создать для наших сотрудников доступную и комфортную среду. А это прежде всего - задача городских и региональных властей. Поэтому мы и привлекаем их к разговору, чтобы совместно что-то придумать. В этом и заключается идея нашего семинара: собрать всех и обсудить, что мы можем сделать вместе. Тут не нужно больших денег – нужны инициативы, современные технологии и участие жителей, чтобы начать движение. Именно согласованные действия государственных, муниципальных властей, бизнеса и жителей дадут дополнительный импульс дальнейшему социально-экономическому развитию городов, - высказал мнение генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Участники семинара договорились сделать это мероприятие традиционным: следующий семинар глав российских моногородов состоится в конце 2020 года.