В Москве депутаты предлагают лишить каршеринг права на бесплатную парковку

О том что машины каршеринга занимают львиную долю платных парковочных мест особенно в центре столицы, говорят уже давно. Но если раньше источником гневных постов в социальных сетях и заявлений в мэрию были только недовольные такой картиной автомобилисты, то теперь к их возмущениям присоединились депутаты. Во вторник, 19 ноября, парламентарии опубликовали открытое письмо, которое направили в мэрию. В нем они просят лишить каршеринг льгот на парковку.

- Такие машины занимают платные места для стоянки либо по минимальным расценкам, либо вообще бесплатно. Мы попросили главу ФАС Игоря Артемьева дать поручение проверить, на каком основании система каршеринга пользуется столь «беспрецедентными льготами», - рассказал «КП» вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

В антимонопольной службе уже начали проверку. Стоит отметить что за парковку каршеринговые компании все-таки платят. Но речь идет о специальном тарифе, который в разы ниже реальной стоимости стоянки.

А вот автомобилисты, которые берут такие авто в аренду, от оплаты парковки вовсе освобождены. Для многих именно эта «плюшка» становится главным аргументом в пользу каршеринга. Напомним, максимальный тариф на стоянку в центре столицы составляет 380 рублей. Чтобы не платить такие суммы, многие отказываются от поездок на собственных авто в пользу каршеринга.

Владельцы каршеринговых фирм на инициативу депутатов пока никак не отреагировали. По мнению автоэскпертов, в случае отмены льготы, пострадают вовсе не предприниматели, а пользователи каршеринга. Проще говоря, подорожает тариф на аренду машин.

Система краткосрочной аренды автомобилей начала работать в Москве более четырех лет назад. Сегодня на этом рынке в Москве работают девять компаний. Количество машин растет каждый год. Так, в начале следующего года их количество увеличится до 30 тысяч.