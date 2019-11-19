2019-11-19T23:11:07+03:00
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных

Защита рассчитывает, что обычные граждане рассмотрят дело объективнее
Василиса НИКОЛАЕВА
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Ангелина Хачатурян во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста в Басманном суде. Фото Сергей Карпухин / ТАССАнгелина Хачатурян во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста в Басманном суде. Фото Сергей Карпухин / ТАСС
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Три сестры Хачатурян — Мария, Ангелина и Крестина — обвиняются в убийстве своего отца. Уголовное дело против них рассматривается с лета 2018 года. И до сих пор не передано ни в суд, ни даже в прокуратуру. В процессе следствия выяснилось, что долгие годы родной отец бил своих дочерей, издевался над ними. Эксперты установили, что убитый допускал в отношении своих дочерей даже сексуальное насилие.

Тем не менее, следствие не стало менять уголовную статью в обвинительном заключении. Все трое пойдут под суд по 105 ч.2 "Убийство группой лиц по предварительному сговору".

- Сегодня был подписан протокол об ознакомлении с материалами дела. И тут же подали ходатайство о рассмотрении дела девочек судом присяжных заседателей, - говорит адвокат Алексей Липцер. - И сами девочки, и мы считаем, что присяжные смогут объективней рассмотреть дело, подойти к нему с человеческой стороны.

А вообще адвокаты по-прежнему настаивают на прекращении дела против своих подзащитных.

- Потому что считаем, что все девушки находились в состоянии необходимой обороны, а Крестина в принципе не причастна к совершению преступления.

Когда именно дело будет передано в прокуратуру и дойдет ли оно вообще до суда, пока не ясно

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ИСТОЧНИК KP.RU

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