Наше Подмосковье: Нам не все равно

Вера Ивановна Панова из Каширы в этом году отпраздновала юбилей. 95 лет! Когда началась война, ей едва исполнилось 17 лет. В феврале 1942-го бойкая девушка попросилась добровольцем на фронт. Сначала была телефонисткой в зенитно-артиллерийском полку, а затем - вплоть до окончания войны - служила в ПВО санитарным инструктором. Капитуляцию Германии встретила в Польше, домой вернулась сержантом. Уже после окончила медицинский институт и сорок лет отработала в родной Кашире акушером-гинекологом.

Теперь Вера Ивановна уже много лет на пенсии, но продолжает вести большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. А еще пенсионерка стала инициатором строительства в Кашире обелиска с именами героев-земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

- Более 6 тысяч имен. И все они будут на памятнике, - говорит женщина. - Я предложила, чтобы он находился на аллее Славы. Люди поддержали.

Монумент должны возвести к маю будущего года - к 75-летней годовщине Победы. Проект Веры Пановой в этом году участвовал в ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье». Веру Ивановну отметили как самого старшего лауреата.

Церемония награждения прошла в Красногорске 7-й раз.Фото: Денис ТРУДНИКОВ

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Напомним, премия «Наше Подмосковье» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2013 года (см. «Конкретно»). Каждый год денежными призами отмечаются лучшие социально значимые проекты в самых разных областях - патриотическое воспитание молодежи, экология, реабилитация людей с ограниченными возможностями, молодежная политика и др.

Вчера в Красногорске состоялась VII торжественная церемония. Ветерана Веру Панову и других участников премии нынешнего года губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил за неравнодушие и активную жизненную позицию.

- Сегодня очень интересная дата в моей жизни, - сказал губернатор. - Так совпало, что ровно 7 лет назад 19 ноября в должности губернатора я совершил первую поездку. Куда? В самую отдаленную территорию - исторический, богатый культурными традициями город Зарайск. Вот там мне повезло встретиться с очень разными людьми и обсудить самые разные проблемы жизни нашего Подмосковья. Потом было много других поездок по всей Московской области, и в каждом городе меня окружали очень неравнодушные, внимательные и добрые люди. И именно они явились теми, кто позволил этой премии состояться. Я лишь поддержал. Спасибо вам!

В Подмосковье добрым поступкам учат с малых лет.Фото: Денис ТРУДНИКОВ

1000 ЛАУРЕАТОВ

Одна из победительниц премии «Наше Подмосковье» 2019 года - Галина Шпакова из Красногорска. Она уже несколько лет возглавляет Совет многоквартирного дома. Женщина сумела организовать своих соседей, и они сообща благоустроили подъезды и прилегающие к дому территории. Проект называется «С чего начинается Родина... С дома, в котором живем». Жильцы много-этажки «переформатировали» газоны, оборудовав их вазонами, высадили множество цветов и туй, украсили лифтовые холлы. В проекте поучаствовали более 400 человек. По итогам года Галина Шпакова получила премию как автор самого массового проекта.

В этом году лауреатами премии названы ровно

1 тысяча проектов, охватывающих самые разные направления общественной жизни. Каждый получил по 180 тысяч рублей, призовой фонд суммарно составил 180 млн рублей.

Александр Януто из Воскресенска разработал собственную модель недорогих инвалидных колясок и наладил их производство. Мария Малороссиянова еще в 2016 году начала внедрять на территории красногорского микрорайона Новая Опалиха раздельный сбор мусора. Житель Кубинки Андрей Калинин организовал студию «Юные передвижники» и учит сельских детей рисовать, а Влада Лупшенко из Талдома организовала питомник для реабилитации диких животных «Лунная поляна».

И еще сотни-сотни других неравнодушных людей и их добрых дел и полезных проектов, которые делают Подмосковье лучше.

Андрей Воробьёв обратился ко всем участникам.

- Вы делаете добрые и важные дела, дарите внимание и заботу не потому, что существует такая премия, а потому, что так велит ваше сердце и ваше состояние души. Мне очень приятно, что премия стала традиционной и количество участников год от года не уменьшается.