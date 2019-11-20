"Вывезли в лес в багажнике и требуют выкуп": В Москве лжеколлекторы пытались обмануть умственно отсталого юношу на 100 тысяч рублей

21-летний Саша - инвалид, ещё в детстве врачи диагностировали у него задержку в развитии. Поэтому парню сложно найти общий язык со своими сверстниками и даже подростками младше. Саша легко привязывается к тем, кто к нему добр, и дорожит каждым другом, которого ему удалось встретить. Но в силу своих особенностей парень не понимает, что не все честны в своих намерениях. Новые знакомые, которых Саша считал своими друзьями, решили нажиться на его доверчивости.

— Однажды кто-то позвонил в дверь, я открыла, там стояли несколько парней. Они с ходу стали спрашивать про сына, тут ли он живёт, представились коллекторами из банка и сказали, что Саша взял кредит на 100 тысяч, и настойчиво спрашивали, собирается ли он его отдавать. Документы отказались показать, сына тогда не было дома, через какое-то время он мне позвонил с чужого номера, сказал, что его обвиняют в том, что он разбил машину. Но у него даже прав нет и водить он не умеет, даже не понимает как автомобиль устроен, — рассказала kp.ru мама Саши Наталья

По рассказам женщины, во время того звонка сын плакал в трубку и просил перевести ему деньги, объяснил, что его новоявленные друзья вывезли его в лес в багажнике и требуют выкуп за его возвращение. Женщина сразу стала звонить в полицию.

— Видимо они испугались и решили его отпустить, он появился дома весь грязный и в слезах, мы написали заявление. В полиции сказали, что двоих задержали, — рассказала Наталья kp.ru

В данный момент полиция проводит проверку по данному инциденту