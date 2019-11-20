2019-11-20T12:03:53+03:00
Происшествия

"Вывезли в лес в багажнике и требуют выкуп": В Москве лжеколлекторы пытались обмануть умственно отсталого юношу на 100 тысяч рублей

Парня обвинили в том, что он разбил машину, но у мальчика даже нет прав, и водить авто он не умеет
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В полиции сказали, что двоих задержалиВ полиции сказали, что двоих задержалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

21-летний Саша - инвалид, ещё в детстве врачи диагностировали у него задержку в развитии. Поэтому парню сложно найти общий язык со своими сверстниками и даже подростками младше. Саша легко привязывается к тем, кто к нему добр, и дорожит каждым другом, которого ему удалось встретить. Но в силу своих особенностей парень не понимает, что не все честны в своих намерениях. Новые знакомые, которых Саша считал своими друзьями, решили нажиться на его доверчивости.

— Однажды кто-то позвонил в дверь, я открыла, там стояли несколько парней. Они с ходу стали спрашивать про сына, тут ли он живёт, представились коллекторами из банка и сказали, что Саша взял кредит на 100 тысяч, и настойчиво спрашивали, собирается ли он его отдавать. Документы отказались показать, сына тогда не было дома, через какое-то время он мне позвонил с чужого номера, сказал, что его обвиняют в том, что он разбил машину. Но у него даже прав нет и водить он не умеет, даже не понимает как автомобиль устроен, — рассказала kp.ru мама Саши Наталья

По рассказам женщины, во время того звонка сын плакал в трубку и просил перевести ему деньги, объяснил, что его новоявленные друзья вывезли его в лес в багажнике и требуют выкуп за его возвращение. Женщина сразу стала звонить в полицию.

— Видимо они испугались и решили его отпустить, он появился дома весь грязный и в слезах, мы написали заявление. В полиции сказали, что двоих задержали, — рассказала Наталья kp.ru

В данный момент полиция проводит проверку по данному инциденту

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Москве на 20 ноября 2019 года: гололед, снег с дождем и минусовая температура
Департамент здравоохранения Москвы: Ожидание приема специалиста в поликлинике станет комфортным
Информированием москвичей о капремонте поликлиник займутся сотрудники МФЦ
Прививки от гриппа сделали 2,5 млн жителей Подмосковья
Сезон зимних развлечений в Москве стартует 22 ноября
Москвичи стали качать интернета в метро больше в восемь раз
В Москве пятимесячный малыш утонул, пока няня занималась его братом
Сотрудники МФЦ расскажут москвичам о капремонте поликлиник в их районе
В СЗАО к зиме откроются более 70 катков и 12 лыжных трасс
Погода в Москве на 19 ноября 2019 года: температура составит +3..+5 градусов
В Москве утонул в ванне пятимесячный ребенок, оставленный во время купания без присмотра
Между Одинцово и Шереметьево запустят 40 пар аэроэкспрессов
К открытию МЦД благоустроят более 30 ж/д станций
Телецентр Останкино осматривают из-за сообщения об угрозе взрыва
«Сработала пожарная сигнализация»: в Москве эвакуировали ТЦ «Океания»
Синоптики предупредили жителей Москвы о «необычно высоком» давлении
Климатическая зима придет в Москву на следующей неделе
Погода в Москве на 17 ноября 2019 года: облачно с температурой +6
В Подмосковье водитель зарезал пешехода после конфликта
«Бред полный»: синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Более 100 человек эвакуировали из-за возгорания в гостинице "Космос" в Москве
Российские 3D-принтеры могут пойти в Китай
Внуки засунули бабушке в уши пластилин, а врачи признали его новообразованием
Более 40 гектар территорий благоустроили в СЗАО по программе «Мой район»
Неизвестные в масках подорвали банкомат в Подмосковье
Погода в Москве на 15 ноября 2019 года: местами облачно, но без осадков
В Москве возле площади трех вокзалов загорелся склад
Осень 2019 года может стать самой теплой за последние сто лет