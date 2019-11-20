2019-11-20T12:55:27+03:00
Происшествия

«6000 рублей он потребовал только за посадку»: россиянка с мужем французом заплатили за пятиминутную поездку в московском такси 14 тысяч рублей

Бомбила заблокировал двери и угрожал пассажирам
Анастасия ВАРДАНЯН
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Женщина и ее муж были настолько напуганы, что даже номер и марку машины запомнить не смоглиЖенщина и ее муж были настолько напуганы, что даже номер и марку машины запомнить не смоглиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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О том, что произошло в такси, которое россиянка вместе с мужем французом поймали недалеко от Красной площади во вторник 19 ноября, Наталье Никитиной до сих пор тяжело говорить. Женщина настолько испугалась, что слегла с гипертоническим кризом. Она уверяет, лицо таксиста запомнила на всю жизнь.

- Мы ехали в гостиницу. Путь короткий — меньше двух километров. Водитель такси сразу сказал, что это будет дорого стоить — 2000 рублей. Я понимала, что это не нормальный тариф, но, посоветовавшись с мужем, решили ехать. Мы реально спешили в гостиницу, чтобы забрать вещи и ехать в аэропорт, - рассказала «КП» Наталья Никитина. - Около гостинцы начался какой-то кошмар. Водитель заблокировал двери и потребовал с нас 13 тысяч рублей. Говорил, что одна только посадка в его машину стоит 6000 рублей. Муж по-русски не говорит и водитель, понимая это, воспользовался ситуацией. Это был крепкий мужчина славянской внешности и он нам угрожал. В итоге муж отдал ему свою банковскую карту. По терминалу он списал с нее 14 тысяч рублей. Только после этого мы смогли выйти из машины.

29-летняя россиянка сразу позвонила в полицию. Женщина и ее муж были настолько напуганы, что даже номер и марку машины запомнить не смогли. Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на фасаде гостиницы.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе столичного главка.

Пока установить личность таксиста не удалось. Его приметы сама Наталья подробно описала полицейским.

- Мой муж из Франции и он во многих странах бывал. Он говорит, что такого еще нигде не видел. А мне стыдно, что в моей стране есть такие люди, которые грабят средь бела дня, - возмутилась Наталья.

Сейчас вместе с супругом женщина находится в своем родном городе Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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