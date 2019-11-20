Реновация пятиэтажек в Москве: Переселение в новые квартиры началось в Центральном округе

Этот микрорайон в центре Москвы под боком у небоскребов «Сити» зовется «Камушки». Раньше в этом месте располагались Дорогомиловские каменоломни, отсюда и название. Жители местных пятиэтажек давно мечтали о новых квартирах. И вот - реновация! По программе обновления ветхого жилья здесь планируют снести 18 старых домов.

Для первых переселенцев Пресненского района столицы по соседству построили современный жилой комплекс. Он разместился на площадке бывшего мелькомбината № 4 по Мукомольному проезду. Рядом возводится жилье бизнес-класса. При этом качество и того, и другого дома ни чем особо не отличается.

В новостройке для участников реновации - светлые фасады, облицованные плиткой под клинкерный кирпич и керамогранитом. А цоколь дома выложен натуральным камнем. Здание монолитное, из пяти корпусов. В нем 1506 квартир. Из них - 585 однокомнатных, 602 двухкомнатные, 308 трехкомнатных, 9 четырехкомнатных и 2 пятикомнатные. Общая площадь жилья в комплексе - 83,6 тысячи квадратных метров.

- Помещения первого этажа - нежилые и рассчитаны на размещение точек ритейла и бытового обслуживания, салонов красоты, творческих кружков и спортивных секций, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - На первом этаже обустроен детский сад с залами для музыкальных, физкультурных и других занятий. Придомовая территория благоустроена и озеленена. Во дворе оборудованы детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной парковке предусмотрены машиноместа на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.

Переезд в новый дом № 2 по Мукомольному проезду уже начали жители четырех пятиэтажек по таким адресам - 2-й Красногвардейский проезд, д. 10 и 1-й Красногвардейский проезд, д. 20, ул. Антонова-Овсеенко, д. 7 и д. 9. По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, ЦАО стал восьмым округом, где участники программы реновации переезжают в новое жилье.

В просторных и светлых холлах первых этажей будет удобно и мамам с колясками, и инвалидам. Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

- Ранее, 15 ноября, сотрудники Департамента городского имущества вручили 222-м семьям из четырех домов микрорайона «Камушки» письма с предложениями равнозначных квартир, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - За прошедшие выходные в Центре информирования по переселению, который открыт в новостройке, сотрудники Департамента приняли первые согласия на переезд в предлагаемые квартиры от 85 семей

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ

Жители получают полностью готовые для новоселья квартиры, то есть ремонт можно не делать. К тому же и площадь жилья у переселенцев теперь выросла примерно на 20 процентов за счет увеличения кухни и вспомогательных помещений. А доплачивать за это не нужно.

«В сегодняшнем классификаторе стандартов жилья жилые дома, которые строятся по программе реновации, - это полноценные дома класса комфорт-плюс, - подчеркнул руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Новые квартиры, предоставляемые переселенцам, существенно дороже и качественнее тех, из которых они выезжают».

Работающий в комплексе на Мукомольном проезде детсад может принять 120 воспитанников, для которых есть своя прогулочная площадка. Рядом - школа, библиотека и поликлиника. Пешком можно прогуляться и до благоустраиваемой набережной Москвы-реки. До станции метро «Шелепиха» тоже недалеко - около 600 метров. В подземном паркинге - 350 мест, плюс открытая стоянка с местами для инвалидов. Для автомобилистов открыли три выезда. Кстати, с транспортом в этом районе проблем нет. Выбирай, что удобно - метро, МЦК, электричку или автобус в центр по Шмитовскому проезду. В скором времени к ним добавится и маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Квартиры в новом доме по Мукомольному проезду выдают переселенцам готовыми «под ключ». Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

ЦИФРЫ

Напомним, всего в районе Пресненский в реновацию включено 52 дома, подобраны 2 «стартовые» площадки. При этом подбор новых участков продолжается.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Под расселение попали 5173 домов. Полностью их планируют освободить до 2032 года. Для будущих новостроек программы сейчас уже подобрана 361 «стартовая» площадка. До конца этого года смотровые ордера получат порядка 12 тысяч участников реновации. С начала программы в 2017 году новоселье уже отметили 10,8 тысяч москвичей.

Подробнее о реновации - на официальном сайте мэра Москвы https://www.mos.ru/city/projects/renovation/