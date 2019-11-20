Началась перекодировка карт "Тройка" для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка". Это сделали уже более 1,3 млн пассажиров метро.

- Чтобы активировать карточку, нужно обратиться в кассу, либо воспользоваться автоматом по продаже билетов. Что важно? Если вы положите на "Кошелек" более 1 рубля, то активируете "Кошелек". Если вам надо активировать абонемент, то вы идете в кассу и просите активировать абонемент, - рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Если вы купили карту "Тройка" после 20 ноября 2019 года, то их перекодировать не нужно. Необходимость этой операции нужна только для существующих карт "Тройка". Сделать это можно в кассах и автоматах метро и ЦППК.

- "Тройка" по факту - это флешка с определенным набором кода, который обозначает то, что хранится на карте. Дополняется несколько полей с информацией, которые говорят, что вы с тарифными зонами на МЦД, которые также обозначают валидацию на выход, то есть меняется формат билета. Поэтому это нужно сделать, - добавил Роман Латыпов.

Если же вы не планируете пользоваться МЦД, То карту можно и не активировать.

Что нужно для использования МЦД? Карта "Тройка" с абонементом или с "Кошельком". А можно оплачивать банковской картой? Пока такая функция не работает.

- Но мы планируем запустить возможность оплаты банковскими картами в декабре. Пока будет возможно оплачивать только картой "Тройка", - сказал Иван Конев, исполнительный директор АО "Центральная ППК".

Карта «Тройка». Фото АГН Москва

К слову, можно и не покупать карту "Тройка", пользоваться билетами на электрички, как и раньше. Но проезд будет дороже, и вы не получите бесплатную пересадку на метро и МЦК.

Один из важных вопросов после активации карты "Тройка" - выбрать тариф. Куда вам ехать? "Центральная" зона - в пределах станций Сетунь-Марк, Остафьево-Волоколамская, "Пригород" - в пределах станций Одинцово-Лобня, Нахабино-Подольск, "Дальняя" зона в пределах станций Кубинка, Дмитров, Чехов, Новоиерусалимская. В "Центральной" зоне действуют такие же тарифы, как в метро. Например, по "Кошельку" - 38 рублей за поездку, "60 поездок" - 1900 рублей или на "1 сутки" - 230 рублей. Зона "Пригород" - например, 45 рублей за одну поездку по «Тройке» или абонементы, например, 285 рублей за сутки. Поездки в зоне "Дальняя" - 45 рублей + 23 рубля (за каждую дополнительную зону) по «Кошельку» карты «Тройка».

Еще один ключевой вопрос - льготы будут? Все льготнки, имеющие льготы на проезд на метро и электрички будут иметь льготы и для проезда на МЦД.

- Владельцы социальных карт, в их числе и пенсионеры, смогут пользоваться МЦД бесплатно. Для этого им нужно раз в месяц активировать на карте возможность использования. Дети до 7 лет смогут ездить бесплатно, но нужно будет в кассе оформить билет, - говорит Иван Конев.

Благодаря новым тарифным решениям, пассажиры получат до 75% экономии в день на проезде. А общая экономия всех пассажиров на первых двух диаметрах составит до 7 млрд рублей в год.

Но некоторые пассажиры захотят сэкономить еще больше - без "зайцев" пока никуда. Тут для них придумали "ловушку". Если пассажир не пройдет валидацию при выходе со станции, карта "Тройка" или социальная карта будет заблокирована.

- Разблокировать ее можно будет в кассах на станциях. Но не бесплатно. Стоимость разблокировки - 150 рублей, - рассказал Иван Конев, исполнительный директор АО "Центральная ППК".