Открываются первые Московские центральные диаметры: Электрички придут на помощь метро

МЦД уже окрестили новым наземным метро. По сути так и есть - на карту метрополитена добавляются новые линии. Пока это два первых диаметра: МЦД-1 (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 (Нахабино - Подольск). Поезда по новым линиям будут курсировать с интервалом 5 - 6 минут в час пик. График МЦД такой же, как у обычного метро, - с 5.30 утра до 1.00 ночи.

Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя (см. схему).

Оплатить проезд можно картами «Тройка» и «Тройка-Стрелка», банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и «Мир», а также смартфонами.

Самым удобным и выгодным проездным становится карта «Тройка». На нее можно записать и пользоваться всеми действующими сейчас билетами (единым безлимитным на месяц, единым на 60 поездок, 1 сутки, 3 суток, 30 дней, 90 дней и 365 дней) в пределах Центральной зоны. То есть ни один уже работающий билет отменять не будут.

Одна поездка в Центральной зоне стоит 38 рублей по электронному кошельку на карте «Тройка». В зоне Пригород - 45 рублей.

Дальняя зона - за пределами МЦД. Одна поездка в Дальней зоне стоит 45 рублей + по 23 рубля за каждую пройденную железнодорожную зону за пределами МЦД (такая зона сейчас равна 10 км).

При поездках на МЦД можно будет бесплатно пересесть на метро и МЦК при оплате картой «Тройка» и бесконтактным способом. Бесплатной пересадка будет в течение 90 минут с момента первого прохода (валидации) билета на турникете или валидаторе, так же как сейчас на МЦК.

Пересадка на московский автобус, троллейбус, трамвай или электробус с МЦД (в Центральной зоне) при оплате картой «Тройка» стоит 21 рубль (в пределах 90 минут).

При этом пересадка на наземку Москвы с МЦД для пассажира, который приехал из зоны Пригород или Дальней, будет стоить как полный билет - 38 рублей.

ВАЖНО!

Ни в коем случае не выбрасывайте билет до конца поездки. Теперь его придется прикладывать к валидаторам на входе и выходе на станциях МЦД.

КСТАТИ

Льготники Москвы, которые имеют право на бесплатный проезд по ж/д, метро, МЦК, будут так же бесплатно ездить на МЦД по социальной карте или другим льготным билетам.

Репортаж о поездке корреспондента «КП» по МЦД читайте в ближайших номерах.

ОФИЦИАЛЬНО

Андрей АКИМОВ, начальник дирекции МЦД Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Москвы:

- Для того чтобы пассажиры смогли воспользоваться всеми преимуществами карты «Тройка» при оплате проезда на МЦД, им надо будет активировать свою карту «Тройка». Для этого можно будет обратиться в любую кассу метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.