2019-11-21T11:28:08+03:00
Общество

Курс на перспективные профессии: московские школьники познакомились с компетенцией «сити-фермерство» на уроке технологии нового формата

На площадке «Студии ЭкоДизайна Дмитрия Госсе» (Инновационный агроэкологический и ландшафтный центр при факультете почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова) состоялся открытый урок «Сити-фермер»
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С перспективным направлением в сельском хозяйстве, набирающим все большую популярность, московских школьников познакомили педагоги Колледжа малого бизнеса № 4.

На уроке технологии пятиклассникам рассказали о системе вертикального озеленения, для которой используются живые растения. Так, ребята узнали о том, что фитостены создаются на фасадах зданий, в офисных помещениях и даже квартирах. Учащимся объяснили, что вертикальные сады не только украшают пространство, но также решают проблемы с микроклиматом в помещении и оказывают благоприятное воздействие на эмоциональный фон человека.

«Знания и навыки, полученные школьниками в ходе урока, будут полезны им при работе с растениями. С одной стороны, они смогут дома самостоятельно высаживать цветы, с другой, это может мотивировать их на проведение научных работ. Не исключено, что это их первый шаг в будущую профессию», – отметила Екатерина Голикова, мастер производственного обучения в Колледже малого бизнеса № 4.

Под руководством педагогов колледжа ученики попробовали создать свою собственную фитостену: ребята сажали традесканцию и хлорофитум в специальные карманы на текстильном полотне, при этом вместо земли использовали мох и керамзит.

«Я ухаживаю за растениями в саду возле моего дома, поэтому мне было очень интересно посетить этот урок. Я узнала о том, как создать фитостену и даже смогла посадить традесканцию», – рассказала Альбина, ученица Школы № 345.

Участниками современного урока технологии стали также педагоги московских школ. На занятии они знакомились с современными технологиями разведения растений в условиях города, а также наблюдали за процессом выполнения школьниками производственного кейса, разработанного Колледжем малого бизнеса № 4.

«Я посетила этот урок с целью ознакомления, мне хочется перенять опыт своих коллег и сделать свои занятия более интересными для детей. Не исключено, что мы будем проводить уроки подобного формата и на базе школы», – отметила Людмила Калмыкова, учитель технологии Школы № 345.

Проект «Юные мастера» стартовал в 2016 году. Уроки технологии для школьников проводятся на профильных площадках в мастерских лабораториях колледжей столицы на основе договора, заключенного между школой и профессиональной образовательной организацией. Благодаря урокам, проводимым на базе колледжей, ученики узнают много нового по предмету «технология», а также могут определиться со своей будущей профессией. Для учителей технологии – это возможность увидеть, как можно совершенствовать программу предметной области «Технология», наполнить ее новым содержанием и инструментами, соответствующими времени и техническому прогрессу.

Информацию об открытых уроках для педагогов и регистрацию можно найти по ссылке: https://www.spo.mosmetod.ru/young-masters.

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