2019-11-21T13:15:40+03:00
Происшествия

В обстреле таксистов в Москве обвинили известного эксперта по кибербезопасности

Илья Скачков утверждает, что лишь защищал себя
Артем ДЕГТЯРЕВ
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По версии следствия, стрелком оказался 33-летний Илья СкачковПо версии следствия, стрелком оказался 33-летний Илья СкачковФото: Instagram.com
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Вечером 20 ноября в полицию обратился 24-летний водитель такси Сергей П.*. Мужчина сообщил полицейским, что несколько часов назад попал в пробку при объезде здания гостиницы "Four Seasons" на Охотном ряду. Водитель спокойно сидел за рулем, ожидая когда сможет проехать дальше, как вдруг к нему подошел неизвестный и в грубой форме стал требовать уехать. Таксист вышел из автомобиля и стал объяснять незнакомцу, что движение стоит и он уедет, как только освободится дорога. Между мужчинами завязался спор, который незнакомец решил закончить выхватив газовый пистолет и открыв стрельбу по таксисту.

- Неизвестный мужчина произвел 2-3 выстрела из газового пистолета в сторону таксиста Сергея. Газ попал в глаза, на одежду и руки водителя. На помощь коллеге бросился другой водитель такси, заметивший потасовку, но тоже был обстрелян из газового пистолета, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Вскоре после обращения Сергея в отдел полиции, правоохранителями был задержан подозреваемый в расстреле таксистов. По версии следствия, стрелком оказался 33-летний Илья Скачков. Он член экспертных комитетов Государственной думы РФ, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности, сопредседатель комиссии по киберпреступности РАЭК, член совета Координационного центра национального домена сети интернет.

- На мою повторную просьбу не перегораживать проезд водитель выскочил из машины с угрозами. Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать. Подошли и другие водители, а первый перешёл к активным действиям - он толкнул меня и замахнулся кулаком. В этот момент я достал зарегистрированный газовый “Удар”, это не пистолет, а устройство дозированного аэрозольного распыления и распылил газ в направлении нападавшего, - объяснил Илья Скачков.

По его словам, именно он первым написал заявление на нападавших. Таксисты лишь подали встречный иск. В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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