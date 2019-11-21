На МЦД поехали: как я добиралась из Москвы в Одинцово

Запуска Московских центральных диаметров – новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью, ждали все: жители столицы, области. Официально с красной лентой это должно случиться в полдень. На сайте Кремля сообщали, что в церемонии открытия движения маршрутов Одинцово — Лобня (МЦД-1) и Нахабино — Подольск (МЦД-2) примет участие и президент России Владимир Путин.

- Уже поехали! - написал мне около 10 утра знакомый Дмитрий Нестеров. - Я еду на МЦД-1 от Сетуни до Савеловского вокзала. Меня пустили бесплатно, представляешь? Не знаю, то ли объявили бесплатный проезд, как это было во время запуска МЦК, то ли у нас станция еще строится и поэтому такая привилегия.

Еще один бонус - ехал я не на старой электричке, а на красном Аэроэкспрессе. Я еще говорю: "Мне в аэропорт Шереметьево не надо". А сотрудница станции: "Так, поезд сделает остановку на Савеловском вокзале. Вам же туда?" На выходе я карту "Тройка" все же приложил к валидатору, но так и не понял, сколько с меня списали или ничего не списали? На мониторе не было никакой информации.

Поезда оснащены бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздухаФото: Михаил ФРОЛОВ

Мне тоже не терпелось прокатиться. Я не стала ждать официального запуска, стала скорее допивать кофе и думать, куда же поехать? Маршрут я стала выбирать уже в поезде метро, где новенькие карты с линиями МЦД-1 и МЦД-2.

- Там еще карту "Тройка" нужно перекодировать, - предупреждали в соцсетях.

Мне в кассе сказали, что с моей картой все в порядке. И посоветовали положить деньги, раз я собираюсь ехать в Одинцово.

- Просто, если вы выйдете в "Центральной" зоне, то с вас ничего не спишут - у вас ведь и так безлимит на "Тройке". А вот, если вы поедете дальше в зону "Пригород", то там нужно будет доплатить, - говорит кассир на станции "Верхние Лихоборы".

Запуска Московских центральных диаметров – новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью, ждали всеФото: Михаил ФРОЛОВ

- Положите мне на карту 100 рублей, - говорю и даю купюру.

- Проезд будет стоить 45 рублей. То есть хватит, если еще и назад в Москву будете возвращаться.

Пока все понятно. Решаю, что поеду в Сколково. Еще летом друзья меня звали на фестиваль "Сколково Jazz Science", но я так и не нашла удобный способ туда добраться на автобусах, а на такси поездка туда-обратно мне бы обошлась 1818 рублей.

Стартую с Белорусского вокзала. Здесь проходит МЦД-1 в сторону Лобни и Одинцово. Турникеты открыты.

- А где прикладывать карту? - спрашиваю.

- Так проходите. Потом на выходе приложите, - говорит сотрудница вокзала.

Возвращаюсь с вопросом: куда идти? Одна сотрудница сказала на первую платформу, другая - на пятую. Я сходила и на ту, и на другую. Сама поняла, что мне на первую и стала подсказывать другим. Поезд будет в 12.08, а на часах 11.56. Погреться бы где-то? Рядом только киоск с булочками.

Карту "Тройка" нужно перекодироватьФото: Алиса ТИТКО

- Здесь на Одинцово поезд пойдет? Никто ничего не знает, - громко говорила женщина.

- Да-да. Здесь, - успокаиваю.

В 12.05 прибыл "Аэроэкспресс". И вот вопрос: это тот поезд, который мы все ждем, или наш через три минуты? Захожу, вспоминая, что утром мой знакомый ехал именно на таком. Мы постояли три минуты, за это время в поезде объявили, что мы поедем в Одинцово и перечислили все остановки следования. Отлично. Села туда, куда надо.

Приложение "Яндекс.Метро" показывает, что в пути буду 33 минуты. Засекаю время. А сама смотрю на Москву за окном. В 12.16 мы были на Тестовской. Это рядом с Москва-Сити. Считаю, если бы я ехала на метро от Савеловского вокзала, то была бы здесь только через 20 минут. Здорово, экономия 12 минут в пути. Вот тут пришла мысль, что не нужно воспринимать проект МЦД исключительно, как транспорт для тех, кто работает в Москве, а живет в области. Диаметры реально ускорят передвижение даже в рамках столицы.

- Станция Немчиновка. Следующая Савеловский вокзал, - объявили в поезде.

- Что? - подумала я.

После выступил машинист и сказал, что следующая Инновационный центр. Но станция же Сколково называется. Вот так и запутаться можно запросто.

В 12.38, даже на три минуты раньше, чем прогнозировал Яндекс, мы были на платформе Инновационный центр. Так почему же в поезде объявляют, что станция Сколково?

Прикладываю карту "Тройка" к валидатору. Сколько списали? Непонятно. В кассе сказать не могут. На станции нет желтых мониторов для считывания, как в московском метро.

- Так, сейчас в 12.56 будет экспресс в Москву, но на него нужно отдельно билет. А вам на МЦД в 13.02, следующая в 13.17, - говорит кассир.

- А как мне узнать, сколько мне обошелся проезд? - спрашиваю.

Станция Инновационный центрФото: Алиса ТИТКО

- В Москве попробуйте узнать, у нас нет таких программ. Вообще сегодня все работает в тестовом режиме. Так что можете бесплатно прокатиться.

Вспоминаю, что наравне с обычными электричками и "Аэроэкспрессами", которые теперь будут курсировать по маршруту Одинцово-Шереметьево, по диаметрам начали курсировать современные поезда "Иволга". Вот бы на таком прокатиться. Поезда оснащены бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха.

- Я хочу на "Иволге" поехать, - прошу кассира.

- Даже не знаю, когда такой будет. Замерзните, на улице все же -8 градусов.

Хотя сама станция Инновационный центр современная, здесь можно и кофе попить и по магазинам походить.

- Вы знаете, у меня сын живет на Белорусской. Я всегда приезжала к нему на электричке, но теперь их станет больше с этими МЦД. Если, конечно, не будут вот так отменять, задерживать, - сказала Валентина Петровна из Одинцовского района.

Добравшись обратно в Москву, первым делом проверяю остаток средств на карте "Тройка". А все потому что накануне напугали, что если пассажир не пройдет валидацию при выходе со станции, карта "Тройка" или социальная карта, будет заблокирована.

- Разблокировать ее можно будет в кассах на станциях. Но не бесплатно. Стоимость разблокировки - 150 рублей, - рассказал Иван Конев, исполнительный директор АО "Центральная ППК".

Метрополитен открыл сбор предложений по улучшению проекта МЦДФото: Михаил ФРОЛОВ

Понятное дело, что "штраф" в 150 рублей больше, чем стоимость новой карты "Тройка" (залоговая стоимость 50 рублей). Но, если на карте записан абонемент, то так называемая экономия при игнорировании валидации, будет ощутимая. Погасить 150 рублей все равно нужно будет.

Однако в первое время после запуска МЦД блокировать карты не будут - пассажирам дадут возможность разобраться с системой (потестировать).

Смотрю, что с моей картой. Списали 45 рублей. Выходит, что поездка вперед сегодня мне обошлась в 0 рублей, а назад - 45 рублей (согласно тарифам зоны "Пригород"). Теперь я точно знаю, как буду добираться в "Сколково" на летние фестивали.

КСТАТИ

Сделаем вместе МЦД лучше

К тому же метрополитен открыл сбор предложений по улучшению проекта МЦД. Пассажиры могут внести свои предложения по улучшению навигации, подвижного состава, благоустройства прилегающей территории, повышения комфорта инфраструктуры, введению новых пассажирских сервисов. Предложения можно направлять по обратной связи в разделе МЦД на сайте Метро Москвы.

- Авторы самых продуктивных предложений будут отмечены именными картами "Тройка" в индивидуальном дизайне, - сказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.