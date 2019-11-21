В парке "Остров Мечты" протестировали аттракционы

Покататься на аттракционах в парке "Остров Мечты" на проспекте Андропова можно будет уже в декабре этого года. Ориентировочно билет будет стоить 3000 рублей. А вопросы о безопасности обсуждаются уже сейчас. В настоящее время завершается процесс сертификации и тестирования аттракционов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Оборудование проходит двойную проверку на соответствие нормам безопасности: по европейским и российским стандартам, - рассказали в пресс-службе "Остров Мечты".

Проверяли аттракционы те же немецкие эксперты, которые отвечают за безопасность в тематических парках Диснейленд в США, Франции и Гонконге.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Каждый аттракцион тестируется с помощью полиэтиленовых водоналивных манекенов. На отдельных аттракционах испытания проводят на манекенах с датчиками человеческого давления, чтобы продемонстрировать возможность влияния ускорения на позвоночник или шею, - рассказали в пресс-службе парка "Остров Мечты".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналистам 21 ноября показали, как тестировали аттракцион "Летная школа" - один из пяти экстремальных. Посетители смогут лететь на "крыльях" на высоте 22 метра. Отправиться в полет одновременно смогут 12 человек.

После оценки немецкие эксперты подтвердили безопасность аттракциона, следующий этап - получения талона-допуска ГосТехНадзора на эксплуатацию в течение 1 года, потом будет нужна очередная проверка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, "Остров Мечты" – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Москве, в Нагатинской пойме. Парк развлечений будет включать 8 тематических зон с 27 медиа и механическими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в мире.