Маму, пытавшую сына в заповеднике "Лосиный остров", отправят в психушку

В четверг, 21 ноября, в суд было передано громкое уголовное дело о пытках ребенка в заповеднике «Лосиный остров». Напомним, перепуганного шестилетнего мальчика, который провел ночь в лесу нашли 18 февраля случайные прохожие. В тот же день по подозрению в истязаниях была задержана его мать. Все это время 33-летняя Надежда Куликова находилась в СИЗО. А вот тюремного заключения ей удастся избежать.

- В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой женщина признана нуждающейся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемых деяний она не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера, - рассказала «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

О том, что произошло в ту ночь, Надежда так и не рассказала следователям. Свою вину она не признала.

Параллельно суд ограничил ее в родительских правах. Взять мальчика под опеку готовы родные тети и бабушка. Соответствующие документы в органы опеки они передали сразу после случившегося. Однако на время расследования процесс был остановлен.

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