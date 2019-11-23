Нужно сбросить 1,5 кг: "толстого" котика Виктора снова не пустили в самолет

После скандала с запретом на полет "толстого" кота в салоне самолета Москва-Владивосток, на хозяина питомца Михаила Галина обрушилась и критика, и много позитива. Все из-за того, что он опубликовал пост, лишился 370 тысяч бонусных миль и получил множество предложений от разных компаний. За подарком от "Ситимобил" пришлось лететь в Москву. Компания предложила вернуть все сгоревшие мили бонусами на поездки на такси.

- На эту сумму запросто можно добраться до Владивостока, куда держали путь Михаил и Виктор в тот злополучный день. И будем совсем не против, если Виктор вдруг еще немножко поправится: водители найдут место на заднем сиденье для всех питомцев, - рассказал Георгий Лобушкин, руководитель пресс-службы "Ситимобил".

Компания предложила вернуть все сгоревшие мили бонусами на поездки на такси.Фото: Алиса ТИТКО

Коту Виктору и его хозяину предстояла очередная нервотрепка - полет в Москву. Снова в Шереметьево. Здесь 23 ноября их ждали журналисты. Но на выходе для пассажиров Михаил Галин был без кота.

- А где Виктор? - спрашиваю.

- Я прилетел один, - говорит Михаил Галин.

- Кота не пустили в самолет?

- Теперь я его не пустил в самолет. Я решил лететь в Москву один. Я хотел взять с собой плюшевого двойника, но передумал.

За сертификатом в Шереметьево прилетел хозяин кота. Сам Виктор ждет подарков дома.Фото: Личный архив героя публикации

- Как там Виктор? Как он себя чувствует после этого скандала?

- Виктор немножко утомлен всем этим вниманием, а так все в порядке. Когда его не беспокоят, то он чувствует себя прекрасно. Сейчас активно худеет. К спорту он оказался индифферентен, хотя нас звали в спортзал, ему спорт не зашел (смеется). По рекомендации ветеринара, ему прописали специальный корм и дозировку. Посмотрим, может в скором времени сможем с ним снова путешествовать. Думаю, что месяц-полтора и вес придет в норму. Хотя бы 1,5 кг сбросить. Он сейчас 8,5 кг, хотим дойти к цифре 7 кг и будет хорошо.

- На сколько сократились порции?

- Изменился рацион. Теперь он ест специально разработанный для него сухой корм. У него низкая калорийность.

- Теперь со вкусом овощей, без мяса?

- Не знаю. Со вкусом "корма для котов" (смеется).

Кот Виктор сел на диету.Фото: Личный архив героя публикации

Сам же Михал Галин сказал, что свалившаяся на него слава утомляет. Нет возможности вести нормальную жизнь: поспать, поесть. Днем общение с российскими СМИ, вечером - с иностранными, звонят американцы.

- Бывало, что спал по 1,5 часа в день. Работаю пресс-секретарем кота, - говорит Михаил Галин.

При этом Галин спокойно относится к тому, что главная звезда - кот Виктор, а он в тени, он всего лишь хозяин того самого кота. Популярным Михаил быть не хочет и отдает всю славу Виктору. Но Михаила во Владивостоке теперь узнают и без кота.

- Была ситуация, когда я парковался возле дома, была сложная метеоситуация, подошла женщина, долго смотрела и сказала: "Че хайповать научился, а парковаться нет?" Я понял, что с этим пришла узнаваемость, - говорит Михаил Галин.

Михаил Галин - хозяин толстого котика ВиктораФото: Личный архив героя публикации

Как оказалось, прилетел пресс-секретарь кота в Москву не столь за подарком, есть свои дела.

- Знаю, что у компании есть благотворительная программа "Добрые километры", я хочу вас попросить эти километры, бонусы, которые вы подарили нам с Виктором, передать в фонд Константина Хабенского и фонд "Подари жизнь", - попросил Михаил Галин представителя компании.

- Благородно. Сделаем так, - сказал Георгий Лобушкин, руководитель пресс-службы "Ситимобил".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/743621" frameborder="0"></iframe> Поплатился за толстого кота.Помните историю про толстого кота Виктора? Его не пустили в самолёт из-за двух лишних килограммов. Хозяин Виктора нашёл выход из ситуации. Но в итоге был жёстко наказан авиакомпанией

"КП" хотела бы напомнить тем, кто отсутствовал в информационном пространстве последние несколько дней, и не понимает, почему коту Виктору столько внимания со стороны СМИ. Михаил Галин в начале ноября летел из Риги во Владивосток, при пересадке в Москве коту Виктору указали на лишний вес (речь о двух килограммах) и предложили сдать питомца в багаж. Но хозяин сказал, что "бро - не багаж" (кот для Галина брат, друг). Пассажир с котом сам снялся с рейса. Через пару дней Михаил Галин купил новый билет в бизнес-класс той же авиакомпании. Понимая, что кот еще не похудел, Михаил бросил клич в соцсетях с фото котика, вдруг у кого-то есть похожего окраса. Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби на процедуре взвешивания прошла успешно - а в самолет Галин зашел уже со своим котом. Правда, после обнародования истории в СМИ, авиакомпания за обман заблокировала бонусный счет Михаила и лишила его 370 тысяч миль, которые можно было обменять на полеты или подарки.