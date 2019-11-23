"Москва опередила Лондон": эксперты назвали удачным запуск МЦД

Стартовавший 21 ноября проект МЦД в Москве был признан экспертами удачным, несмотря на отдельные сбои в работе. По мнению специалистов, интеграция железной дороги в городскую транспортную систему всего за два года является своего рода мировым рекордом: в Лондоне работа над схожим проектом "Crossrail" началась в 2009 году, однако запущен он будет не ранее 2021 года.

Запуск амбициозного проекта МЦД в Москве не обошелся без отдельных сбоев. К примеру, на некоторых станциях диаметра не работали турникеты: в этом случае пассажиров пропускали бесплатно. Также в "часы пик" новые 6-ти и 7-ми вагонные поезда из-за ажиотажа среди любопытных москвичей не всегда вмещали всех желающих. Этот факт зафиксировали и в Общероссийском объединении пассажиров.

"Данный проект был анонсирован как инновационный, удобный для пассажиров, что вызвало большое желание проехать по МЦД с первого же дня его открытия, - говорит председатель объединения Илья Зотов. - Такой наплыв вызвал определенные сбои в системе".

Однако эксперты все равно высоко оценили успешность проекта. Так, директор по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры Александр Морозов считает, что темпы открытия городской железной дороги в Москве были наиболее амбициозными из всех аналогичных проектов.

"Интеграция железной дороги в городскую транспортную систему всего за два года с момента объявления проекта – это рекорд, - говорит Морозов. - Например, строительство системы «Crossrail» в Лондоне началось в 2009 году с планом открытия в 2018, однако сегодня открытие линии отложено до 2021 года".

При этом Морозов подчеркивает, что, хотя финансово проект МЦД в 5 раз выгоднее, чем строительство метро, в организационном плане он на порядок сложнее.

"В отличие от метро, городская железная дорога не строится «с нуля», а встраивается в сложный действующий механизм перевозок, который нельзя «закрыть на 2 года и построить заново», - объясняет эксперт. - Необходимы сложные решения по объединению билетных систем, финансированию, перераспределении существующих поездов дальнего следования и грузовых поездов, ремонту или переносу существующих станций".

Генеральный директор Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта Сергей Виноградов в свою очередь указывает на то, что столичные власти смогли решить ключевую задачу МЦД - организовать тактовое движение поездов, по принципу наземного метро. Это необходимо для того, чтобы у пассажира не возникало необходимости постоянно обращаться к расписанию.

"К старту проекта 21 ноября на маршруты вышли и новые Иволги, и привычные электропоезда, но уже в новом графике и формате тактового движения, - говорит Виноградов. - Для этого, конечно, пришлось проделать колоссальную работу".

Руководитель центра компетенций Ассоциации Цифровая эра транспорта и преподаватель НИУ ВШЭ Александр Сыромятников напоминает, что проект Московских диаметров относится еще к 70-ым годам прошлого века, однако в жизнь мечту столичных советских инженеров воплотили лишь сейчас.

"Проект удалось реализовать только сейчас всего за 2 года благодаря желанию всех участников процесса и четкому пониманию того, что и как делать, - говорит Сыромятников. - В первые два дня мы видим сообщения о наличии сбоев в работе системы оплаты, но стоит учитывать, что система объединяет несколько зон огромной площади с разными тарифами и способами оплаты".

Со своими коллегами согласен директор по экспертной работе ЦЭИ Максим Фадеев.

"Действительно в первые два дня работы Московских диаметров имели место сбои в системе оплаты, однако это стоит связывать со сложностью внедрения новой системы, охватывающей территории Москвы и Московской области, с численностью населения более 20 миллионов человек", - говорит Фадеев.

Эксперт подчеркнул, что компания ЦППК со своей стороны регистрировала все случаи сбоев, приходящие от пассажиров, и проводила оперативную работу по их устранению.

"Не надо бояться трудностей и временных проблем на этапе внедрения, - заключил Фадеев. - МЦД - революция транспортной системы Московской агломерации, и не нужно подвергать критике весь проект из-за незначительных сиюминутных проблем".