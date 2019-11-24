2019-11-24T15:18:15+03:00
Происшествия

Синоптики прогнозируют москвичам ночные морозы до -15 градусов

В ближайшие дни в Москве будет светить солнце, при этом останется легкий морозец
Павел КЛОКОВЮлия КУЗЬМИНА
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Морозы будут особенно сильными во второй половине дня.Морозы будут особенно сильными во второй половине дня.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Пользователи социальных сетей каждый раз радуются солнышку словно дети. Особенно после череды мрачных дней, когда свинцовое небо обволакивает город всей своей предзимней тяжестью и, мягко говоря, не придает оптимизма.

Теперь погодка наладилась и стала как в стихотворении Пушкина «Зимнее утро», хотя и до календарной зимы остается еще шесть дней.

- В центре европейской России в ближайшее время ситуация существенно не изменится, - сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) научный руководитель гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. - Балом будет править антициклон. Поэтому и в понедельник, и во вторник давление останется высоким, небо ясным, а погода солнечной. Температура вполне себе зимняя. Ночью от минус семи до минус десяти. Там, где рельеф местности пониженный, вообще до минус пятнадцати. А днем - от минус двух до минус четырех.

До этого синоптик заявил, что в столице и в Подмосковье первый снежный покров установится в четверг 28 ноября. При этом атмосферное давление в эти дни начнет понижаться, а воздух потеплеет. Не исключены ледяные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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