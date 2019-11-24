Погода в Москве и центре России 25 – 30 ноября: Потепление и ледяной дождь придут на смену морозам

Мороз и солнце, день осенний!... Чудесный он или нет – вопрос. Кого-то необычная для ноября сухая и солнечная погода радует, а кто-то уже очень ждет снега. В любом случае, она продержится в Москве и соседних регионах центральной России еще несколько дней. А потом – потепление и ледяные дожди. Такие вот резкие и уж точно не самые приятные перемены обещают синоптики в своих прогнозах погоды в Москве и центре России на 25 – 30 ноября.

В понедельник, 25 ноября, днем в Москве -3...-5 градусов, переменная облачность, без осадков, практически безветренно.

Во вторник, 26 ноября, ночью в Подмосковье подморозит до -11 градусами, местами не исключена 15-градусная стужа, предупреждают в Гидрометцентре России. Днем -2...-4, переменная облачность, сухо.

В среду, 27 ноября, под утро -3...-8 градусов, в Подмосковье местами до -13. Днем

уже немного теплее, 0...-2 градуса. И по-прежнему ни снега, ни дождя.

В четверг, 28 ноября, ночью -1...-6 градусов, небо затянут тучи, пройдет снег. А днем температура повысится до +2 градусов. Потепление принесет атмосферный фронт южного циклона. И если сейчас в европейскую часть России закачивается ледяной воздух из Арктики, то во второй половине недели нас согреют воздушные потоки с Черного моря.

Ледяной дождь может накрыть в четверг Москву и область – этим катаклизмом пугают синоптики центра “Фобос”. Днем 28 ноября ледяной дождь вероятнее всего на юге, юго-востоке и востоке Подмосковья: в Чехове, Серпухове, Коломне, Подольске, Воскресенске, Шатуре, Электростали. Вечером – в Москве, опять же скорее всего в южных, юго-восточных и восточных районах мегаполиса. На дорогах, деревьях, проводах может образоваться ледяная корка до 1 мм толщиной. В ночь на пятницу стихия переместится во Владимирскую область.

В пятницу, 29 ноября, ночная температура 0...-5 градусов, днем потеплеет до +3. Пасмурно, с небольшими осадками (мокрым снегом или дождем).

В субботу, 30 ноября, под утро около ноля, днем до +4 градусов. Облачно, сыро и туманно.