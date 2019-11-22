"Нас высадили прямо на полосе": Пассажир аварийно севшего в Москве самолета рассказал о ЧП

В аэропорту "Внуково" 22 ноября пассажирский самолет авиакомпании Utair совершил аварийную посадку. Пассажирам сказали, чтобы они готовились к высадке прямо на полосе.

- Нас высадили прямо на полосе, где мы и приземлились. Никаких ударов или толчков мы не почувствовали. Не было такого, чтобы прямо перекосило самолет, - говорит Николай, пассажир того рейса.

В самой компании также говорят, что посадка произошла благополучно и неисправность уже обнаружили.

- После посадки рейса Махачкала-Внуково обнаружена неисправность пневматика левой стойки шасси. Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке. Борт отбуксировали на стоянку, будет производится высадка пассажиров, - рассказали "Комсомольской правде" в компании Utair.

В аэропорте Внуково рассказали, что у самолета сдулось колесо и сотрудники приняли решение не буксировать лайнер вместе с пассажирами. Борт все еще находится на рулежной дорожке.

- На борту самолёта находился 171 пассажир. В результате произошедшего никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, - также сказали в пресс-службе Внуково.

Как уточнили во Внуково, аварийная тревога на борту не объявлялась. Самолет Boeing 737-800 следовал рейсом UT560 "Махачкала-Москва", в 9.05 совершил штатную посадку во Внуково.

- Во время руления воздушного судна диспетчерскими службами было зафиксировано задымление в области левой основной стойки шасси. Самолет самостоятельно покинул взлетно-посадочную полосу. В связи с этим, инспекцией по безопасности полетов Авиакомпании Ютэйр была принято решение осуществить дальнейшую буксировку на место стоянки, высадку пассажиров произвести непосредственно на рулежной дорожке, - рассказали в пресс-службе Внуково.