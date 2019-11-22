Аспирант, который выпал из окна общежития в Москве, долго не мог защитить диссертацию

Утром 22 ноября на седьмом этаже общежития МГУ раздались крики. 32-летний аспирант экономического факультета Дмитрий Николаенко, как вспоминают очевидцы, бегал по этажу и просил о помощи.

— Соседи по комнатам вызвали полицию. Сотрудники попытались утихомирить молодого человека, но он вырвался и выпал в окно. Предположительно был в состоянии наркотического опьянения, — сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Друзья ученого вспоминают: в науке Дмитрий видел смысл жизни. Но реализоваться там молодой человек не мог, потому что его научные идеи отвергали.

Дмитрий Николаенко переехал в Москву больше 10 лет назад. Молодой человек окончил факультет экономических наук Вышки, потом поступил в магистратуру МИЭФ (одно из подразделений Высшей школы экономики).

Дмитрий Николаенко переехал в Москву больше 10 лет назадФото: Личный архив

— Это самый престижный факультет в России по финансам. И на магистерской программе нет бюджетных мест. Платное он бы вряд ли потянул. Насколько я знаю, ему сделали 100% скидку на обучение, потому что очень умный был человек, — вспоминает друг Дмитрия, один из его бывших студентов Егор Саломатин (*имя изменено).

После этого Дмитрий решил идти дальше в науку и поступил в аспирантуру. Там молодой учёный долго не мог защитить кандидатскую диссертацию. Молодой учёный написал работу про модель исчезновения пузыря на финансовом рынке, но ее не оценили.

— Преподаватели не одобряли эту тему. Его идеи просто не понимали. Диссертация уже была написана, а он не мог ее защитить два года. И вот он работал на кафедре. Как-то мы ехали в метро с ним, я спросил, почему он не пойдет работать в какую-нибудь крутую финансовую компанию. В плане оплаты труда это же смешно сравнивать с работой преподавателем.

Он сказал, что многие его сокурсники (которые к слову, учились кратно хуже) ушли работать в банки, консалтинг, уехали учиться в Америку. Говорил, что они получают огромные деньги, но его мечта - развивать науку на родине, — рассказывает Егор.

Судя по всему, окончить аспирантуру в Вышке у молодого человека так и не получилось. Тогда он перешёл в МГУ, чтобы защитить кандидатскую там.