Бывший хоккеист сборной Белоруссии в Подмосковье избил беременную жену

Не успела утихнуть история женщины, избитой и обритой наголо бывшим супругом, как в подмосковном Одинцово произошёл новый эпизод домашнего насилия. На этот раз избитая девушка оказалась на четвёртом месяце беременности. Порой кажется, что такое может произойти только в глубоко неблагополучной семье. Но далеко не всегда это так, муж пострадавшей будущей мамы — хоккеист из Беларуси 31-летний Юрий Елисеенко.

Инцидент произошёл в одном из посёлков Одинцовского района чуть больше недели назад, 12 ноября. На следующий день 35-летняя Мария (имя изменено) обратилась за медицинской помощью в местную больницу. Когда девушка приехала в больницу с подозрением на сотрясение мозга, медики опешили, у неё были кровоподтёки на руках и животе. Такие травмы могли быть очень опасны для здоровья ребёнка.

— У пациентки были диагностированы ушибы головы, множественные кровоподтёки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела. Женщина пояснила, что травмы ей нанёс муж, ей было предложено остаться под наблюдением в стационаре для её же безопасности. Но после осмотра специалистами, она подписала отказ от госпитализации, — рассказал kp.ru источник.

На данный момент угрозы выкидыша у Марии нет, здоровью ребёнка ничего не угрожает, а в отношении её супруга решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас материал находится в прокуратуре. У Юрия взяли объяснения по данному факту.

Карьера 31-летнего хоккеиста Высшей хоккейной лиги Юрия Елисеенко стартовала в его родном городе Новополоцке, там расположена "первая школа" спортсмена. Позже Юрий играл не только за белорусские команды, но и за украинские, а со временем и за российские.